Brindar com a TAP (e) aos melhores sabores de Setúbal

Palmela, Bacalhôa, Ermelinda Freitas, Brejinho. Os quatro vão estar em destaque pelo mundo até ao início do próximo ano, cortesia da TAP, que através da sua Wine Experience promete apresentar estes vinhos e a região onde nascem e se fazem a uns potenciais 4 milhões de passageiros.

“Estamos muito contentes com esta parceria”, afirmou, citado pelo Diário da Região Setubalense Joel Fragata, gestor de produto inflight da TAP, explicando que o objetivo do programa é dar a conhecer os vinhos portugueses, permitindo a passageiros de todo o mundo “experimentar os vinhos num momento a bordo do avião”.

Para celebrar a região dos Vinhos da Península de Setúbal, até ao final de fevereiro a companhia aérea portuguesa decidiu incluir nas suas rotas para os vários continentes provas de vinhos que casa com os diferentes destinos.

Assim, quem voar com destino à Finlândia e à Suécia, poderá provar uma seleção da Adega de Palmela, que inclui quatro vinhos da sua coleção, Villa Palma Reserva Tinto, Villa Palma Reserva Branco, Chafariz Dona Maria Tinto e Villa Palma Branco, divididos entre as classes Económica e Executiva.

Quem embarca em Executiva para Angola, Brasil e Portugal para a Madeira e os Açores, poderá provar o Quinta da Bacalhôa Tinto e, na classe Económica rumo à Bélgica, Holanda e Portugal para a Madeira e os Açores, os vinhos Serras de Azeitão Tinto e Serras de Azeitão Branco – todos estes da Quinta da Bacalhôa.

A bordo da classe Económica das rotas de Angola, EUA e Brasil, a comida é melhorada por um par de vinhos da Península de Setúbal, Dona Ermelinda Tinto e Branco, cortesia da Casa Ermelinda Freitas; e a contribuição da Brejinho da Costa surge em Executiva, para quem viaje para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, que poderá escolher um Quinta Brejinho da Costa Selection Rosé, um Quinta Brejinho da Costa Selection Branco e um Quinta Brejinho da Costa Reserva Tinto.