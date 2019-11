Consumidores distinguem Apple (nos smartphones), Samsung, Miele, Bosch e Siemens

Junta cinco organizações de consumidores, incluindo a Deco, chama-se Euroconsumers e dá voz a mais de 1,5 milhões de pessoas. No seu primeiro fórum internacional, que decorreu este mês em Bruxelas, foram ainda anunciados os vencedores dos novos prémios BeXt, numa tentativa da organização reconhecer marcas “que deram contributos significativos em melhorar o mercado global”, é indicado em comunicado.

Os vencedores foram selecionados através das análises comparativas da Euroconsumers a cerca de dois mil produtos durante dois anos e do feedback dos consumidores (mais de 90.000 experiências), de forma a “identificar as marcas que alcançam os mais altos padrões”. As categorias e respetivos prémios para 2019 são os seguintes:

• Prémio Euroconsumers BeXt de qualidade em grandes eletrodomésticos (máquinas de lavar e secar roupa).

Vencedor: Miele. Empresas no pódio: Samsung, Siemens.

• Prémio Euroconsumers BeXt de qualidade em Hi Tech (smartphones e tablets para 2019).

Vencedor: Apple. Empresas no pódio: Huawei e Samsung.

• Prémio Euroconsumers BeXt para grandes eletrodomésticos ‘amigos do ambiente’ (consumo de eletricidade e água em máquinas de lavar, de secar e da loiça

e aparelhos de refrigeração).

Vencedor: Bosch. Empresas no pódio: Samsung, Siemens.

• Prémio Euroconsumers BeXt por fiabilidade em grandes eletrodomésticos

(máquinas de lavar, secar, da loiça e eletrodomésticos de ‘frio’).

Vencedor: Miele, Siemens (empatado). Empresa no pódio: Beko.

• Prémio Euroconsumers BeXt na relação custo / benefício em Hi Tech

(smartphones e tablets).

Vencedor: Samsung. Empresas no pódio: Huawei, Lenovo-Motorola.

Os novos prémios incluem ainda uma distinção que homenageia Giovanni Buttarelli, supervisor na proteção ambiental europeu, falecido em 20 de agosto de 2019. Nos seus feitos estão a supervisão para a transição do novo regulamento de proteção de dados, RGPD, que entrou em vigor em maio passado.

O prémio BeXt em memória de Giovanni Buttarelli pretende, assim, “promover o diálogo entre todas as partes do ecossistema digital, sendo concebido para reconhecer o pensamento original emergente sobre questões relacionadas com a privacidade de dados na Europa.

Os participantes – sejam investigadores ou autores – podem-se candidatar à distinção submetendo ensaios de até 3.000 palavras, desde que tenham idade compreendida entre os 18 a 35 anos. Um painel de especialistas em privacidade irá analisar a originalidade, força e relevância para os consumidores dos trabalhos, que podem ser entregues até 30 de abril de 2020.

