Continente lança food lab

O Continente, cadeia de supermercados do grupo Sonae, lançou um food lab. O objetivo é responder às principais tendências emergentes na alimentação e novos produtos, exemplo destas novas tendências ao nível da comida.

“Desta forma serão lançados, experimentalmente, produtos diferenciadores e exclusivos, identificados com selo distintivo ‘Continente Food Lab’ cuja aceitação pelos clientes ditará a sua integração ou não na gama permanente, assim como a pertinência das respetivas funcionalidades e particularidades no contexto da atividade de desenvolvimento da oferta Continente”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

São três os primeiros produtos lançados em duas lojas piloto da cadeia de supermercados, a do Colombo (Lisboa) e a de Matosinhos. O primeiro produto é o Beyond Burger, um hambúrguer feito à base de “ingredientes de origem vegetal e com aspeto e experiência de confeção e degustação equivalentes aos da carne de bovino. Não contém OGMs, soja ou glúten e é rico em proteína”.

Foram também já lançadas as Salsichas de Ovo “um produto vegetariano elaborado à base de proteína da clara de ovo com vegetais e especiarias”.

Na área das bebidas, foi lançado o Lemon’Mate “um refrigerante biológico, feito a partir de sumo de limão concentrado, extrato de folhas de chá mate e cafeína”; o Dom Rosato Free, um vinho sem álcool. E, por fim, a Bread Beer, “uma cerveja produzida com base nos excedentes de pão recolhidos nas lojas Continente sendo a única cerveja de pão portuguesa”.