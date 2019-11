Das mais duras pistas do Dakar nasce um lab de marcas

Quando mais interativa for a comunicação, maior impacto conseguirá ter nos atuais e potenciais consumidores da marca. A conclusão de Gonçalo Bettencourt da Câmara, que levou à criação de um laboratório para ativação de marca em vésperas de a agência que lidera, a Free Lance, completar os 20 anos, surge de um estudo que revelou que as empresas procuram cada vez mais “uma via criativa e individualizada de impactar o consumidor de uma forma marcante e única relativamente aos mais variados produtos e serviços”.

“O desgaste e erosão da publicidade tradicional em meios de comunicação social – com especial destaque para a televisão – e em suportes outdoor foi o catalisador para fazer crescer um setor onde a inovação é um dos principais ativos para criar ou desenvolver o amor pelas marcas”, explica o partner fundador da agência que tem levado mais longe marcas como a Red Bull. E porque ser radical já faz parte do ADN da Free Lance, não custou muito a juntar dois e dois: o Brand Activation Lab colhe inspiração nas mais duras pistas do rali Dakar.

“A nossa fonte de inspiração veio do deserto. Ainda como jornalista, tive a oportunidade de acompanhar a mais mítica aventura do todo terreno mundial, o Dakar, e esta ligação continuou bem viva na agência, por via da comunicação dos pilotos portugueses de maior sucesso, os motards Hélder Rodrigues e Ruben Faria. Os poderosos camiões que garantiam toda a assistência e logística da competição desempenham aqui um papel chave para o sucesso das equipas e são estes mesmos camiões que colocamos agora à disposição das marcas, com as devidas adaptações”, explica Gonçalo Bettencourt da Câmara.

Concebidos para fins militares, estes camiões conseguem mover-se em qualquer terreno e têm uma capacidade de carga que ascende a dez toneladas. O seu potencial para as marcas é proporcional ao tamanho: “Uma mancha publicitária de 85 metros quadrados personalizáveis, com um visual altamente impactante, caixa de carga totalmente modular, com abertura bilateral e traseira, autonomia energética, luz, som e imagem…Estamos perante uma autêntica embaixada móvel da marca.”

Capazes de criar toda a experiência necessária para conquistar brand lovers, com interações entre sujeito ativo e produto, empresa ou organização, o que se pretende é facilitar a reação, proporcionando uma “experiência pessoal única, que impacte o consumidor a diferentes níveis – seja em termos racionais, emocionais ou sensoriais”.

Os números avançados pelo fundador da agência revelam o empenho da Free Lance em continuar modernizar-se e adaptar-se aos desejos de clientes e público, no encerramento desta segunda década de atividade. “Numa primeira fase, o Brand Activation Lab representa um investimento na ordem dos 350 mil euros, tendo em conta os custos de aquisição e transformação da frota e respetivo armazenamento. Pensamos que existem condições para um ROI no prazo de 24 meses ou no máximo em três anos de exercício. A frota irá crescer de acordo com as solicitações do mercado e a respetiva procura, sendo já certo que a operação irá desenvolver-se numa escala ibérica.”

Formado em Jornalismo e com uma pós-graduação em Comunicação Estratégica pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, ainda antes de embarcar nesta aventura, Gonçalo Bettencourt da Câmara escreveu durante sete anos em publicações tão distintas como a Aventura 4X4 Moto e o DN, a Grande Reportagem ou o Expresso. A sua vida muda quase ao virar do milénio. Nascida de uma necessidade – “em 1999, quando fomos desafiados a comunicar o primeiro evento organizado pela Red Bull em Portugal, o Red Bull Air & Water” -, rapidamente a empresa se formalizou e cresceu, continuando até hoje a desenvolver-se em envolvimento e âmbito dos serviços prestados, o que lhe tem garantido enormes índices de fidelização. Uma conquista que Gonçalo atribui à “exigência na execução dos projetos e capacidade de avaliar sempre com rigor a eficácia as ações”, definindo “visão estratégia, experiência, colaboração e eficácia” como os quatro pilares essenciais da oferta da Free Lance.

Quanto a marcos que ficam para a história destas duas décadas, há um incontornável: a Red Bull Air Race, que nas suas quatro edições nacionais reuniu nas margens do Douro um milhão de espectadores.

“Ao longo dos últimos 20 anos tivemos oportunidade de trabalhar a comunicação de mais de uma centena empresas, marcas e instituições de diferentes setores, do desporto à saúde, passando por cultura, educação, ambiente e turismo”, sublinha o fundador. “Know-how e know-why são peças essenciais do nosso dia a dia, num ecossistema da comunicação feito de redes, interações e influências onde exploramos as perspetivas, argumentos e emoções que promovem a apreciação, participação e defesa das marcas e organizações.”