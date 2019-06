Diamantes de ex-ditador vão a leilão e valem 19 milhões

Um diamante raro de 25 quilates e tiaras cravejadas de pedras preciosas estão entre os milhões de dólares apreendidos em jóias da família do antigo ditador das Filipinas, Ferdinad Marcos, que serão agora leiloadas pelo governo filipino.

O presidente Rodrigo Duterte já deu sinal para o leilão de três conjuntos de jóias recuperados da família e associados do falecido ditador Ferdinand Marcos, disse o secretário-executivo Salvador Medialdea na terça-feira. As coleções – estimadas em 19 milhões de dólares, quando foram avaliadas pela última vez em 2015 – foram guardadas nos cofres do banco central durante três décadas.

“O Gabinete do Presidente não coloca objeções às atividades propostas em relação à venda da coleção de jóias da família Marcos, desde que sujeita ao cumprimento das leis existentes”, disse a Medialdea em comunicado.

O leilão foi proposto a Duterte há oito meses pela comissão que está à procura da riqueza roubada de Marcos. Estima-se que possa valer 10 mil milhões de dólares. Qualquer um, incluindo membros da família Marcos, pode fazer uma oferta pelos conjuntos de jóias, revelou o porta-voz do presidente.

Duterte disse que a filha de Marcos, Imee, ajudou a financiar a campanha, e que está disposto a renunciar o seu cargo no caso de o filho do falecido ditador, Bongbong, ganhar um protesto eleitoral e se tornar vice-presidente.