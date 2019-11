DreamMedia. Conheça a especialista portuguesa em outdoors e companhia

Possui uma rede nacional com mais de 1.800 outdoors e considera-se “líder em soluções de publicidade em movimento”. A DreamMedia é uma reconhecida empresa no setor da publicidade exterior a nível nacional, já com 14 anos de experiência e mais de 20 soluções de comunicação.

Ricardo Bastos, o seu CEO, explica-nos como funciona a empresa “com um ADN muito próprio e uma equipa apaixonada”. “Este é um meio perfeito [publicidade exterior], porque é impossível não ver um outdoor“. Daí que o responsável admita que existe a ambição de que “na próxima década os outdoors sejam o número 2 a nível de share de investimento publicitário a nível global”.

A DremMedia procura a diferenciação com uma solução para cada campanha de cada cliente, “porque os clientes têm necessidades diferentes”. Para isso contam com equipas de arquitetura, engenharia, serralharia, controlo financeiro, designers gráficos, industriais, contadores, acabadores, etc.

O melhor é ver o vídeo.

