Sueco de 29 anos é o primeiro youtuber a chegar aos 100 milhões de subscritores

Pode não ser atualmente o autor do canal com maior número de subscritores, mas PewDiePie é o primeiro youtuber em nome individual a chegar à marca dos cem milhões de subscritores.

O sueco de 29 anos Felix Kjellberg, mais conhecido por PewDiePie, é um dos youtubers mais reconhecidos da plataforma de vídeos da Google. Criou o canal em 2010, focado no mundo dos jogos, principalmente Minecraft. Nove anos depois, é o primeiro youtuber a conseguir, a solo, chegar aos cem milhões de subscritores do canal.

Segundo o site SocialBlade, o canal de PewDiePie conta atualmente com 100 308 062 subscritores. Até há alguns meses, o youtuber sueco era dono do título de canal com maior número de subscritores no YouTube, feito conquistado em 2013. Kjellberg foi o primeiro a receber a placa de rubi, atribuída pelo YouTube, pela conquista de mais de 50 milhões de subscritores.

PewDiePie estava há algum tempo envolvido numa disputa pelo título de canal com mais subscritores do YouTube, com a plataforma indiana T-Series. Durante uma longa campanha, iniciada em 2018, pediu aos subscritores e apoiantes que divulgassem o canal, na tentativa de conseguir manter o título.

Para PewDiePie, a disputa não era só de números, mas sim a batalha entre os criadores de conteúdos a nível individual e as grandes empresas. Afinal, o canal T-Series reúne videoclips e conteúdos de filmes da indústria de Bollywood, numa escala diferente de competição.

Já este ano, no final de março de 2019, aceitou a derrota e rendeu-se ao estatuto de segundo maior canal do YouTube. Neste momento, o canal da T-Series tem mais de 109 milhões de subscritores.

PewDiePie revelou recentemente que os seus vídeos já superaram os 21,8 mil milhões de visualizações e que já ganhou com o canal mais de 30 milhões de dólares.