Estreia em Portugal a primeira sala de cinema com ecrã de 270 graus

A novidade foi dada em comunicado e a inauguração acontece já esta quinta-feira. A NOS Cinemas estreia assim, no NorteShopping, um novo complexo de cinemas, totalmente equipado com “a tecnologia mais avançada do mundo”, diz a empresa em comunicado, acrescentando que é a primeira vez que vai ser possível assistir a filmes num novo formato imersivo em Portugal – na sala ScreenX (com um ecrã a 270º). Haverá ainda uma sala com um ecrã de grandes dimensões e som de elevada qualidade – a que a marca deu o nome de NOS XVision.

O novo espaço, que contará com 9 salas de cinema e um total de 2.286 lugares, será o primeiro complexo de cinema do país equipado a 100% com projeção Laser e sistema de som imersivo Dolby Atmos e novos conceitos ao nível de conforto e serviços, “reforçando a aposta da NOS em inovação e em proporcionar uma experiência de cinema única e imersiva aos espetadores”.

Em que consiste a sala ScreenX

Os Cinemas NOS NorteShopping estreiam uma sala com o novo conceito ScreenX, com um ecrã 270º. Nesta sala, a primeira em Portugal, o filme é projectado não só na ecrã frontal da sala, como também em ecrãs nas paredes laterais, levando a que o espectador fique totalmente envolvido de forma imersiva no filme. Os conteúdos e os filmes a exibir nesta sala são desenvolvidos em exclusivo para salas com esta tecnologia, desenvolvida pela CJ, parceiro da NOS nas salas 4DX, e já utilizada em mais de 65 países do mundo. Portugal junta-se a este formato através da NOS Cinemas.

E a sala NOS XVison

Com a abertura do novo complexo de Cinemas NOS NorteShopping é inaugurado um novo conceito de salas de cinemas em Portugal, o que a empresa chama de NOS XVision. Este conceito, desenvolvido pela NOS, é caracterizado por uma sala com um ecrã premium de grande dimensão, “imagem com precisão laser e efeitos sonoros puros, imersivos e espaciais com a maior qualidade disponível a nível mundial”.

O complexo inclui ainda uma nova área premium dentro das salas, um espaço com poltronas de grandes dimensões, cuja entrada é feita pela zona NOS Lounge. As zonas Premium estão disponíveis em 6 salas.

Tudo começa com duas sessões especiais, na quarta-feira 19 de dezembro, às 18h45, em duas das salas – a sala ScreenX e a sala NOS XVision. A empresa anuncia em breve o que haverá nessas sessões.

A NOS Cinemas gere atualmente 219 salas de cinema, em 31 complexos em todo o país.