Eventos cancelados? Web Summit prepara-se para o online (e já investiu nisso)

A empresa que organiza a Web Summit já se prepara há algum tempo para conferências online, admite Paddy Cosgrave no seu Twitter. Os serviços já disponibilizadas na app da conferência que se realiza desde 2015 em Lisboa já incluem audio das conferência em tempo real, bem como tradução ao vivo, bem como outro tipo de possibilidades.

Esta sexta-feira a Connected Intelligent Limited, dona da Web Summit e liderada por Paddy Cosgrave, anunciou o cancelamento da sua conferência norte-americana Collision – prevista para junho no Canadá. O motivo? O surto de coronavírus Covid-19 que tem assolado vários países e cancelado feiras e conferências por todo o lado. Mas ao mesmo tempo que anunciou o cancelamento e devolução do valor dos bilhetes já pagos, Paddy Cosgrave garantiu que a conferência – Collision from Home – vai-se realizar online e será gratuita, mostrando inclusive entusiasmo com a novidade.

E o irlandês promete uma experiência especial, admitindo “que o software é a chave” para as conferências online “que estão a explodir na China”. “Uma tendência que vai chegar a todo o lado durante 2020”, diz o líder da Web Summit que admite que singrar nesta área também será “uma questão de imaginação”.

I won't lie, the moment we announced our tech conference @CollisionHQ was going fully online, about 2 hours ago, was terrifying….. butterflies the size of elephants in my stomach🦋🐘

We didn't really know how speakers would react

Turns out they love it pic.twitter.com/ohzK7HAnAQ

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) March 6, 2020