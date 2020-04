Farto de estar em casa? Viaje com a Red Bull TV

Para viajar sem sair do sofá, já que por esta altura não se pode fazer de outra forma, a Red Bull TV preparou uma série que vai despertar o aventureiro em si.

Com uma atenção especial à cultura e ao lifestyle, a emissão da Red Bull TV é uma alternativa de entretenimento “gratuita para toda a família”, vinca a empresa, destacando a série Dance City Guide, que faz um tour por locais icónicos de cidades à volta do globo, com guias turísticos no mínimo curiosos: bailarinos de danças urbanas.

“Esta série proporciona uma viagem fora do comum a algumas cidades emblemáticas na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Os guias turísticos são B-Boys e B-Girls, bailarinos de danças urbanas que nos revelam cenários monumentais durante as suas performances. É este o caso de Baby OG em Zurique e em Paris, de B Flying em Bombaim ou de Dassy em Los Angeles.”

Mas há mais no mundo radicalmente novo da Red Bull TV. Como a série Analog in Vienna, na qual o excêntrico príncipe austríaco Hubertus Von Hohenlohe, anfitrião, nos propõe uma experiência old-school envolvendo músicos internacionais de renome como os Awolnation ou o guitarrista dos The Strokes, Albert Hammond Jr. “É no impressionante estúdio Vienna Supersense que o motivo desta viagem à Áustria se concretiza, com a oportunidade única de gravar um disco diretamente para vinil, ao vivo e sem qualquer tipo de edição, tal como o fizeram grandes lendas dos anos 60 e 70”, concretiza a companhia.

Há ainda para ver o documentário Asia Rising, que se debruça sobre a ascensão meteórica do Hip Hop na Ásia, através do percurso de seis artistas de quatro países (Japão, China, Indonésia e Vietname), num trabalho em que se destaca também a colaboração com a editora 88Rising.

Tudo isto e muito mais está à sua espera na página da Red Bull TV, destino de entretenimento global que apresenta uma programação que vai além do que é comum e que está disponível “em qualquer altura e em qualquer lugar”, com documentários e séries de desporto, cultura e lifestyle.