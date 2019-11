Felicidade. Mercado “barato de produzir” vale 3,8 biliões por ano

Negócio da autoajuda e do bem-estar vale biliões de euros e tem custos pesados: a submissão, a responsabilidade e a culpa. A garantia é dada pelos autores do livro ‘A Ditadura da Felicidade’, ao DV.

O mercado da felicidade global gerou 3.800.000.000.000 euros num ano. Sim, concentre-se, foque-se e conte os zeros. Não resultou? Repita. Respire fundo e volte a contá-los. São 4.2 triliões de dólares e 3,8 biliões de euros. Inspire novamente, pense positivo e olhe apenas para o melhor que há em si. Segundo Edgar Cabanas, psicólogo espanhol e coautor do livro recém-editado A Ditadura da Felicidade (Ed.Temas e Debates), este é o valor anual global produzido pelo mercado do bem-estar, do qual fazem parte os livros de autoajuda, workshops de valorização pessoal e crescimento laboral, mindfulness, sessões de psicologia positiva e todas as atividades que têm por objetivo promover o desenvolvimento pessoal.

O preço da felicidade está avaliado em 3,8 biliões de euros (4,2 triliões de dólares) e a contagem chega do instituto norte-americano Global Welness Institute (GWI). O mercado representava, em 2017, mais de metade dos gastos globais alocados em saúde pela Organização Mundial da Saúde e indicava um crescimento, como refere o autor, “de 6,4% ao ano desde a crise de 2008”.

Para Edgar Cabanas, em entrevista por escrito, “a felicidade consolidou-se como uma das economias mais poderosas e lucrativas a nível mundial” e os violentos efeitos sociais decorrentes da crise do subprime promoveram ainda mais “um enorme impulso a toda esta indústria que promete soluções fáceis para problemas complexos, que diz que é fácil triunfar em tempos difíceis, que as crises são oportunidades para crescer pessoal e profissionalmente, que a saúde é uma questão individual e não social”.

Razões que levam os autores à desconfiança e a recear que “este tipo de receitas da felicidade faça com que, paradoxalmente, as pessoas se sintam mais culpadas e frustradas por não serem capazes de lidar com os problemas com êxito”. Para o psicólogo – que escreveu a obra em parceria com a socióloga marroquina Eva Illouz -, esta nova indústria científica, revestida de “provas científicas que não existem”, será nada mais, nada menos do que um instrumento ao serviço da economia, da política, criado por “psicólogos positivos e economistas” da indústria.

Afinal, “a felicidade é um bem muito barato de produzir, muito simples de fornecer e gera enormes benefícios para todos os que a vendem”. Por isso, Cabanas advoga que é tempo de “por em dúvida tanto a veracidade da ciência da felicidade como o efeito de que as suas receitas tenham mais benefícios que problemas”.

Autoajuda é mais rentável que o coaching e o mindfulness

Segundo os dados da GWI, a fatia mais rentável deste ‘negócio’ chega através dos serviços em “cuidados pessoais, beleza e antienvelhecimento”, com 984 mil milhões de euros. Já o bem-estar no trabalho surge na última posição com 44 mil milhões de euros. A meio da tabela estão parcelas que trazem a felicidade a qualquer um, como por exemplo o turismo de bem-estar, a nutrição, o fitness e autoconsciência do corpo, o imobiliário para a felicidade ou a economia de SPAs e termas.

Por especificar, nas contas do instituto norte-americano, ficam o coaching, a autoajuda ou o mindfulness. Porém, sobre eles, Cabanas avança números igualmente terapêuticos para o setor. “Consultando várias fontes, vemos que a autoajuda gera 11 mil milhões de euros só nos Estados Unidos da América, o coaching gera 1,8 mil milhões e o mindfulness 908 milhões de euros anuais”, refere. Dados europeus ou ibéricos ainda não existem, mas o psicólogo diz já estar de papel e lápis, em punho à procura deste saldo do bem-estar em Espanha.

Ditadura… da responsabilização e da culpa

Atualmente, a felicidade surge, segundo o livro, como o caminho para enfrentar os problemas. Mas se eles persistem, então a responsabilidade e a culpa pela infelicidade são do foro pessoal. É para esta “falácia da ciência da felicidade” que os autores querem chamar à atenção.

“A maioria dos problemas que temos, ainda que os sintamos como próprios, não são individuais, são sociais. As soluções individuais ou psicológicas podem resultar a curto-prazo para algumas pessoas, mas a médio ou longo-prazo, não são soluções para a maioria das pessoas”, diz o psicólogo.

Por isso, refere ainda, “um dos objetivos do livro é demonstrar e documentar como se utiliza a felicidade no âmbito das empresas, na educação, na política e, inclusivamente, no exército”. “Queremos demonstrar que as promessas de felicidade não são o que parecem e que não estão isentas de serem usadas com fins ilegítimos e perigosos”, acrescenta o especialista.

A titulo de exemplo, Cabanas concentra atenções no plano laboral. “Documentamos a forma como a felicidade é utilizada para fomentar a responsabilização pessoal, para desfocar o papel que as condições objetivas de trabalho (salário, segurança) têm sobre o bem-estar dos trabalhadores, ou para criar empregados mais submissos e obedientes à cultura da empresa”.

Felicidade: do consumo, à auto-ajuda e à proposta para o futuro

Quem não se rendeu – e rende – à alegria de poder comprar um bem raro, icónico, de ter de tudo um pouco? Se os bens de consumo se transformaram na crença e no preço da felicidade ao longo do século XX e XXI, em que é que esta agora se distingue? É a “retórica científica”, “uma diferença de forma e não de fundo”, atira o psicólogo. “Nos inícios de 2000 surgiu o movimento da psicologia positiva, que dizia, sem rodeios, que a felicidade podia estudar-se de forma cientifica e objetiva, podia inclusivamente medir-se”, recorda Cabanas. Constituindo-se como ciência, converter-se ia a “num objetivo universal (aparentemente não político ou ideológico), num produto de consumo com aparentes garantias de eficácia”. Por isso, a questão passa pelo facto de “esta ideia de felicidade – individualista, consumista e muito ligada espírito empreendedor norte-americano – já não parece algo próprio de uma cultura ou ideologia determinada, mas sim algo universal e objetivo. E, como mostramos no livro, não o é”, refere o autor.

E que soluções se podem esperar? “Acreditamos que precisamos de mais esperança, mas não uma baseada no otimismo vazio e forçado, antes uma com base em projetos sociais e coletivos”, responde o psicólogo, exemplificando com as “lutas feministas”. “Aí fica evidente como a sensação de injustiça e frustração se pode lutar e reivindicar por um mundo mais justo, igualitário e avançado”.