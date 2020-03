MacCann Portugal é agora WeCann Portugal

É uma mudança simbólica que permite passar várias mensagens mas a principal, objetivo da campanha lançada hoje pela McCann, é de esperança: vamos ultrapassar ste momento difícil se todos nos empenharmos.

E é precisamente nesse sentido que vão as mensagens complementares, sob o chapéu da mudança de marca da McCann Portugal para WeCann Portugal.

“No dia em que assinala a terceira semana de isolamento social, a McCann Lisboa muda simbolicamente de nome e passa a chamar-se WeCann Portugal, uma mudança feita por iniciativa da McCann em Portugal e que pretende lançar uma mensagem de esperança a todos os portugueses”, comunica a agência.

Na sequência desta mudança apelando à esperança em dias melhores, vêm então outras mensagens, que se podem ver em todos os canais de comunicação da agência de publicidade a nível nacional, inclusive na fachada da sede em Lisboa. São mensagens de “superação” que vão alimentar as redes sociais da marca ao longo deste período e que “transmitem um sentido maior: não só podemos, como devemos!”

“WeCann stay at home”, “WeCann work from home”, “WeCann play at home”, “WeCann watch films and chill”, “WeCann make our own bread”, “WeCann overcome this” e ‘”WeCann and we will!”, são agora algumas das frases que serão espalhadas pela cidade virtualmente.

“Como neto, pai, filho, sobrinho, genro, cunhado, primo e amigo o meu papel é proteger. Como empresário, chefe, empreendedor, colega e cidadão, também. A nós, individualmente, não nos cabe resolver a crise sanitária. Só nos cabe não a agravar, proteger aqueles pelos quais nos sentimos responsáveis e proteger o sistema de saúde para lá do que é inevitável”, explica Luís Pereira Santos, CEO da agora WeCann Portugal.

O responsável acrescenta que, enquanto publicitários e marketeers “cabe-nos ainda perceber como esta pandemia está a mudar as nossas vidas, confrontando-nos com novas necessidades, e como as podemos, aqui sim, mitigar”. Considerando as já evidentes necessidade de espaço pessoal, “porque vivemos no confinamento das nossas casas”, mas também as necessidades de manter relações sociais dos portugueses, “porque a vida faz mais sentido quando é partilhada”, de estabilidade, “porque uma pandemia não nos permite vislumbrar um futuro claro”, e de confiança e força anímica, “porque há que saber como ir buscar aquela reserva que guardamos para os momentos difíceis”, Luís Pereira Santos decidiu assim enviar esta mensagem de esperança e entreajuda.