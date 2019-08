NASA procura nome para rover marciano. Sugestões reservadas a crianças

Com a intenção de dar ao robô explorador uma identidade própria, a NASA tem em vigor uma iniciativa que inclui a participação dos alunos do ensino básico e secundário. Os interessados devem enviar um texto com a sua sugestão de nome para o rover até o dia 1º de novembro. Os textos serão avaliados consoantes a adequação, originalidade e relevância e vão ser selecionados e separados em três grupos.

A competição terá 52 semifinalistas por grupo e cada um destes vai representar o seu Estado ou país. A decisão final será dada de acordo com a participação do público.

O voto popular terá a possibilidade de escolher nove finalistas. A votação está prevista decorrer em janeiro de 2020. E, no dia 18 de fevereiro de 2020, o resultado é revelado, um ano antes de o rover aterrar na superfície marciana.