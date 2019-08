PAN no YouTube: “Aqui temos tempo ilimitado para quem nos queira ouvir”

Vídeos de exercício físico, dicas de nutrição e, mais recentemente, ideias políticas. É o que encontramos ao pesquisar no YouTube pelo nome Rafael Pinto. Aos 23 anos, o youtuber que prefere ser chamado “criador de conteúdos educacionais” foi nomeado cabeça-de-lista pelo PAN de Braga para as próximas eleições. E se o YouTube foi a ferramenta que levou à sua descoberta, é também a plataforma que lhe serve de trampolim para fazer chegar as suas ideias muito mais longe.

Rafael mergulhou na plataforma de vídeos em 2016, por sentir que não tinha ninguém com quem partilhar os seus interesses. “Para mim o YouTube sempre foi educação. No meu caso, sobre as minhas paixões de fitness, nutrição, saúde – e agora também política”, conta o jovem de Celorico de Basto. Reconhece que sempre sentiu esta vocação: desde pequeno, quando lhe perguntavam aquilo que queria ser quando crescesse, respondia que algo ligado à política. “Sempre tive uma veia ativista. A política sempre me fascinou porque se consegue fazer mudanças a grande escala e ter grande impacto”, explica. Mas nunca deu o passo de se juntar a uma juventude partidária. Foi através do YouTube, e depois de se filiar, aos 20 anos, no PAN – Pessoas-Animais-Natureza, por se identificar com a ideologia do partido, que descobriu o seu novo papel. Hoje, cabeça-de-lista às próximas eleições, reconhece que ser youtuber – formado em Direito, no Porto, e atualmente a frequentar um mestrado nessa mesma área na Universidade do Minho – é uma ajuda de peso para fazer a sua voz chegar aos mais jovens.

O youtuber acredita que é nas redes sociais que “há mais espaço e mais tempo para as pessoas explicarem os seus pontos de vista, além de haver também uma maior recetividade por parte das pessoas para assistirem aos conteúdos”. Nesse sentido, o cabeça-de-lista encara o YouTube como uma mais-valia nos tempos que se avizinham. “No YouTube temos tempo ilimitado para toda a gente que nos queira ouvir. É uma forma muito mais fácil de chegar às pessoas. Muito mais prática, especialmente para chegar às camadas mais jovens.”

Hoje com mais de 18 500 subscritores, Rafael já deu palestras de norte a sul do país, graças ao YouTube. Foi aliás graças a esta plataforma que teve a oportunidade de dar uma palestra num dos maiores eventos vegan do mundo, o Vegfest London. “Tive a oportunidade de conhecer pessoas com a mesma linha de pensamento do que eu. A melhor coisa que o YouTube me trouxe foi ter a oportunidade de conhecer pessoas que me inspiram.” Quando o PAN lhe propôs avançar com uma candidatura, sentiu-se “honrado”. “Confiaram-me esta responsabilidade e vou trabalhar para garantir que foi a decisão correta, da mesma forma que se for eleito vou trabalhar para garantir que os votos valeram mesmo a pena.”

Além do canal de YouTube que lhe deu notoriedade, Rafael Pinto PT, o jovem criou recentemente um segundo, Rafael Pinto Política, onde faz “vídeos informativos sobre vários tópicos, para além de comentar aquilo que fazemos enquanto partido”, diz. O objetivo, garante, é “educar e consciencializar as pessoas que estão a ver os vídeos”, levá-las a seguir a ideologia que defende. E para isso aposta em todas as plataformas, do Facebook, ao Instagram, atingindo sobretudo um público entre os 25 e os 35 anos.

“Um vídeo pode ter dez, 15 ou 20 minutos e eu sei que quem tem interesse o vai ver até ao fim e perceber aquilo que eu defendo e quem eu sou. E acho que isso aproxima muito mais os jovens”, defende. Estabelecendo a saúde e a educação como as suas áreas prioritárias – “há anos que eu venho a fazer vídeos sobre saúde”, conta Rafael, que se tornou vegan há quatro anos -, o youtuber defende que não faz sentido “gastar milhões e milhões e continuarmos a perder vidas com doenças que são perfeitamente preveníveis através de um diferente estilo de vida”. É por isso apologista de uma aposta na medicina preventiva e na educação dos miúdos no sentido de uma melhor alimentação e da prática de exercício físico.