Depois da queda, o regresso de Federer vale 300 milhões

Quando vale um tenista? Roger Federer pode já não ser o número 1 do mundo (está em 3º, Nadal é 2º e Djokovic é o líder), mas o suíço que fez um regresso em grande o ano passado (tal como Rafael Nadal) continua a amealhar euros como ninguém no mundo do ténis. Esse regresso permitiu-lhe renovar contratos no valor de muitos milhões.

O ano passado o suíço voltou a ocupar durante algum tempo o trono mundial do ranking do ténis e, aos 37 anos (faz 38 em agosto) venceu mais torneios de Grand Slam do que qualquer outro tenista: vai em 20, de um total de 101 torneios ganhos.

Esta sexta-feira o suíço volta a encontrar o amigo e rival Rafael Nadal e tenta um novo feito, vencer o espanhol nos courts de terra batida de Roland Garros (a especialista de Nadal), algo que nunca conseguiu.

Novo contrato de 300 milhões por 10 anos

O sucesso inesperado em 2018 permitiu ao veterano Federer renovar contratos de patrocínio com a Wilson, Credit Suisse, Mercedes, Rolex, Lindt, Jura, Moet & Chandon, Sunrise e NetJets. Mas o que mais lhe vai render euros é a substituição da Nike, cujo contrato acabou, pela marca asiática Uniqlo. Esse contrato com a empresa com sede em Tóquio pode-lhe dar 300 milhões de dólares num período de 10 anos que irá além da carreira ativa como tenista de Federer – é, alegadamente, o contrato mais valioso do mundo para um desportista, foi reportado o ano passado.

Ainda antes de receber todo esse dinheiro do contrato com a Uniqlo, o suíço já tinha um valor de 450 milhões de dólares no final do ano passado, cerca de 400 milhões de euros, de acordo com a revista Celebrity Net Worth. As receitas médias por ano de Federer costumam superar os 70 milhões de dólares.

Curiosamente, nos últimos dois anos Djokovic conseguiu superar Federer como o tenista com mais prémios diretos de torneios de ténis amelhados – o sérvio amealhou 131 milhões de dólares e o suíço 123 milhões (Nadal é terceiro com 106 milhões). Mas Djokovic vale bem menos, cerca de 200 milhões de dólares, já que não tem tido tanto sucesso com contratos publicitários – e também é mais novo, com 32 anos.

O valor do atleta suíço só é superado pelos do golfista Tiger Woods, que vale cerca de 800 milhões e pelo basquetebolista da NBA Kobe Bryant (500 milhões). Cristiano Ronaldo iguala o suíço com os tais 450 milhões de dólares. Isto em atletas ainda em competição.

Na lista dos seus recordes, a lenda do ténis conhecido por misturar uma postura gélida com algum fogo, é o primeiro jogador da ATP a passar 700 semanas entre os quatro melhores jogadores do mundo. De acordo com a ATP, Federer ganhou desde então um recorde de 36 prémios ATP World Tour, incluindo 8 títulos de Wimbledon e dezenas de vitórias em torneios.

O ano passado tornou-se no jogador mais velho a chegar ao topo do ranking da ATP, aos 36 anos e detém, como já vimos, o recorde de títulos de Grand Slam (20), 87,6% deles em piso rápido. Para completar, Federer brilhou nos Jogos Olímpicos vencendo o ouro em duplas em Pequim 2008 com Stan Wawrinka e ficando com a prata nas Olimpíadas de 2012 em Londres.