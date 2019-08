Quem quer ver na Web Summit? De Bezos a Musk, evento quer sugestões

A pouco mais de dois meses a Web Summit, a equipa liderada por Paddy Cosgrave continua em busca de alguns oradores para encher as muitas conferências que costumam marcar o evento que, desde 2016, se realiza em Lisboa.

Este fim de semana, e já depois de Paddy Cosgrave ter feito o mesmo pedido na sexta-feira e até ter revelado que o seu sonho seria juntar o CEO da Amazon, Jeff Bezos, com o empreendedor, professor, autor e estrela recente nos podcasts, Scott Galloway (tem um podcast chamado Pivot, com Kara Swisher), foi a vez da própria Web Summit lançar o apelo no Twitter. “Quem querem ouvir na Web Summit este ano?” O post foi inclusive patrocinado pela equipa, com o intuito de ouvir sugestões.

Who would you like to hear speak at @WebSummit this year? — Web Summit (@WebSummit) August 23, 2019

E elas chegaram a bom ritmo. Além de Jeff Bezos e Scott Galloway, falou-se do líder da Tesla e SpaceX Elon Musk, do futurista Gerd Leonhard, mas também da jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, mas também do empreendedor brasileiro Marco Gomes (fundador da boo-box e do Heartbit), dos CEO da Google e da Microsoft, Sundar Pichai e Satya Nadella, respetivamente. Mas também do português Pedro Hipólito – empresário português nascido em moçambique ou do youtuber Casey Neistat.

O empreendedor e motivador Gary Vaynerchuk, que já esteve no evento há dois anos, também foi referido, bem como Zeynep Tufekci, professor, autor e colunista do New York Times e da Wired. Joy Buolamwini, especialista em algoritmos contra a descriminação e presença recente numa TED Talk, também foi referida, tal como o criador da série futurista de culto Black Mirror, Charlie Brooker.

Sugestões ainda para o líder da NASA, Jim Bridenstine, para o líder da Agência Espacial Europeia, Jan Worner, ou para um futurista veterano, uma verdadeira referência para muitos, Ray Kurzweil, que trabalha para a Google. Na verdade, houve quem pedisse um especial para o espaço, até por este ser o ano em que se celebra os 50 anos da chegada do ser humano à Lua.

Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos EUA, também foi referida, tal como Eric Cantona, o ex-jogador que vive em Portugal, ou Max Tegmark, professor do MIT em inteligência artificial, conhecido como Mad Max, pelas suas ideias arrojadas sobre a realidade.

Se tiver ideias, é partilhar com a organização e esperar para ver se eles se concretizam.

Very excited to announce that Dame @J_Ennis is coming to @WebSummit So many champions joining this year including world cup winner @meghankling with @USWNT, former boxing and MMA world champs 🥊@Klitschko

+

🥋@MieshaTate So much more to come! Enjoy the weekend. pic.twitter.com/Cv625YSyV2 — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) August 23, 2019

Entretanto, existem novas confirmações, como se pode ver em cima. A Web Summit tem inclusive já alguns nomes alinhados por dias no seu site.