Revolut vai ajudar jovens (e pais) a aprender a gerir a semanada

No passado, muitos pais definiam um valor e um dia para atribuir a semanada aos filhos e, semana a semana, davam as moedas ou notas combinadas, naquele que era o primeiro passo para que a criança ou o jovem começasse a gerir o seu próprio dinheiro. A Revolut, fintech londrina a crescer vertiginosamente em Portugal e no mundo, quer tornar toda essa experiência mais digital, fácil e segura.

“Estamos a trabalhar num app para crianças e jovens, que se foca também na educação e literacia financeira, para que ganhem competências para a vida e um sentido de responsabilidade na gestão do dinheiro, dando aos pais controlo total”. A revelação foi nos feita pelo country manager da Revolut em Portugal, Ricardo Macieira, que explicou que a nova app vai surgir já em 2020, incluindo no nosso país.

Para já a app está em testes, mas há muitas funcionalidades que já são conhecidas. “A ideia é ter uma ferramenta que permite aos pais introduzir o montante da semanada para os filhos, podendo definir o dia em que é enviada e não precisa de preocupar-se mais com isso”. Macieira explica que os jovens vão poder ficar com um cartão, para gastar em lojas ou online, e uma app própria que procura incentivá-los a poupar, dando-lhes informação quantos dias faltam para voltar a receber. “Se um jovem gastar muito no início da semana, vai ser alertado que assim vai ficar sem dinheiro antes de voltar a receber”.

Os pais têm acesso na sua própria app Revolut aos gastos dos filhos e podem intervir, sempre que necessário, ou carregar com mais dinheiro de forma imediata. “O pai ou a mãe pode ainda criar tarefas na app, de forma a que quando o filho ou filha limpa o quarto, por exemplo, recebe uns euros mais como recompensa”.

O responsável da Revolut em Portugal admite esperar com entusiasmo que o novo serviço chegue, já que considera que pode facilitar como nunca a interação financeira entre pais e filhos, mantendo níveis elevados de segurança “já que tudo é feito à medida das necessidades da criança, com limites facilmente definidos ou alterados e controlo absoluto (inclusive com notificações) pelos pais”.

Resumindo, a experiência na nova app para os jovens é assente em três pilares: ganhar dinheiro, gastar dinheiro e aprender: