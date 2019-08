Roterdão é a cidade escolhida para receber o Eurovisão da Canção 2020

A maior cidade portuária da Europa foi escolhida através de um concorrido processo, no qual cinco cidades holandesas competiram para receber o Festival Eurovisão da Canção em 2020.

“Roterdão demonstrou entusiasmo e comprometimento fantásticos e tem as instalações adequadas para receber as delegações de mais de 40 países”, disse o diretor executivo do evento, Jon Ola Sand, da UER (União Europeia de Radiodifusão).

A cidade é o lar de 634.660 pessoas e está localizada na zona mais multicultural do país. Tem um importante porto, por onde transitaram cerca de 469 milhões de toneladas de mercadorias em 2018.

O Rotterdam Ahoy, o centro de convenções e a arena onde o Festival Eurovisão da Canção 2020 vai decorrer, foi construído em 1970. A arquitetura do centro, inspirada no setor portuário e marítimo, ganhou vários prémios nacionais e internacionais.

O evento decorre na Holanda porque Duncan Laurence deu ao país a sua primeira vitória no festival desde 1975, com a música Arcade, em Tel Aviv, no ano passado. Esta será a quinta vez que a Holanda vai organizar o evento.