SIC anuncia que humorista Fernando Rocha está com Covid-19

Com as gravações do programa da SIC “Não Há Crise” interrompidas desde 4 de março, a SIC anunciou esta noite que Fernando Rocha testou positivo no exame de Covid-19 – recebeu o resultado esta sexta-feira.

“O humorista está estável e encontra-se em isolamento domiciliário”, explica a SIC em comunicado, indicando de Rocha regressou de uma digressão aos Estados Unidos e a França no passado dia 14, tendo ficado em quarentena voluntária desde essa data. Só esta quarta-feira apresentou sintomas, “quando sentiu febre”.

Fernando Rocha atuou nos dias 7, 8 e 9 em Paris e em Nova Iorque e Filadélfia nos dias 12 e 14. A estação aproveita para desejar “as rápidas melhoras” e diz que lhe irá prestar”todo o apoio necessário”, esperando “o seu regresso em breve, para fazer o que tão bem sabe”.

A SIC continua a passar programas com o humorista já gravadas não só do programa ‘Não há Crise’, mas também do ‘Levanta-te e Ri’.