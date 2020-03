SportTV oferece mensalidade durante período de crise

A SportTV, que já anunciara um corte de preços para responder à decisão da Liga de cumprir os jogos da I e II Liga à porta fechada, vai oferecer a mensalidade a todos os assinantes.

A medida decidida para o futebol entretanto evoluiu para a decisão de congelar os campeonatos, não realizando jogos até que seja realmente seguro fazê-los, o que motivou a iniciativa do canal de desporto. A SportTV pretende ainda ajudar quem tem de ficar em casa, de quarentena ou a acompanhar outros no isolamento.

“Na sequência da decisão de suspensão imediata das competições profissionais de futebol da Liga NOS e da Liga Pro por tempo indeterminado, e em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia Covid-19 em território nacional, a SportTV comunica que em conjunto com os operadores nacionais distribuidores dos seus canais, Meo NOS e Vodafone, irá oferecer o valor da mensalidade dos seus canais a todos os assinantes, durante o período excecional de suspensão da maioria das competições desportivas”, explica a empresa.

“Esta medida visa garantir a manutenção de acesso da população aos conteúdos das competições ativas, e que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto”, justifica a SportTV, que já esta tarde anunciara que todos os jogos das próximas duas jornadas da Liga NOS iriam ser transmitidos em sinal aberto a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv dos operadores nacionais Meo, NOS e Vodafone.