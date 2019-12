Star Wars chega ao fim. De space opera de baixo custo a rainha de bilheteira

É uma das sagas da história do cinema mais relevantes para várias gerações e tudo começou como um filme fetiche de baixo orçamento do jovem George Lucas e feito graças a muitos favores cobrados. Esta quinta-feira estreou em Portugal o último filme da terceira trilogia da saga Star Wars (os spin-offs prometem continuar), o nono capítulo chamado A Ascensão de Skywalker, realizado pelo responsável pela última trilogia que começou em 2015, J.J. Abrams. Se, hoje, Star Wars é sinónimo de orçamentos e receitas de bilheteira milionárias, o início tem uma história diferente.

Daí que quando estreou em 1977, há mais de 40 anos, Star Wars – era esse o nome do filme original, que depois passou a ser Star Wars: Episode IV – A New Hope -, tinha um orçamento de 10 milhões de euros e admitia-se a hipótese que fosse apenas um só filme (embora Lucas já tivesse todo um mundo na sua cabeça).

O que se seguiu ao lançamento limitado a apenas algumas salas a 25 de maio de 1977 surpreendeu tudo e todos. O sucesso foi tão grande, que foi alargado à maioria das salas de cinema dos EUA, recebeu elogios da crítica e arrecadou em receitas de bilheteira um total de 775 milhões de dólares (697 milhões de euros), superando Jaws como o filme com mais rentável naquela época – viria a ser superado por E.T., de Spielberg. Se for considerada a inflação, Star Wars é considerado o segundo filme com maior receitas de bilheteira na América do Norte, só atrás de E Tudo o Vento Levou. O filme também surpreendeu nos Óscares, arrebatando sete estatuetas em 10 nomeações (uma delas foi para Melhor Filme).

Em 1989 tornou-se num dos primeiros filmes a ser selecionado como parte do Registo Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos EUA por ser “culturalmente, historicamente e esteticamente significativo”. Já em 2004 foi a banda sonora de John Williams que foi adicionada ao Registo Nacional de Música dos EUA.

(pode ver aqui em formato completo)

O fenómeno de cultura pop mundial em que a saga se transformou resultou nas três trilogias – a primeira de 1977 a 1983, a segunda de 1999 a 2005 e a terceira (já sem George Lucas no comando) de 2015 a 2019) – em vários spin-offs que ainda não pararam e num conjunto de séries de televisão, videojogos, romances, BD, atrações de parques temáticos e merchandising a perder de vista.

A marca Star Wars tem mesmo o título do Guinness World Records por ser “o franchise de merchandising de filmes mais bem-sucedida da história”. Em 2018, o valor total da marca Star Wars foi estimado em 65 mil milhões de dólares.

Olhando para a lista de receitas de bilheteira e para o orçamento de cada um dos nove filmes da saga há alguns números impressionantes, a começar logo pelo tal baixo orçamento do primeiro filme, conhecido por efeitos especiais baratos e inovadores. Ao custar 10 milhões de euros e render 697, Star Wars rendeu mais 6870% do que custou e mesmo os dois filmes seguintes da saga mantiveram-se sempre abaixo dos 30 milhões de euros de orçamento.

O valor gasto subiu em flecha na segunda trilogia, mas foi agora a mais recente que bateu todos os recordes de bilheteira da saga. O vencedor, para já, em valor absoluto foi O Despertar da Força, que reativou a saga em 2015 e que amealhou 1,85 mil milhões de euros, um valor que a Lucasfilm, que pertenceu à Disney desde 2014, espera ver batido pelo último capítulo que estreou agora. E vai no bom caminho, com 200 milhões de dólares amelhados no primeiro fim de semana de exibição nos EUA.

Apesar disso, a nível de crítica o novo filme está a ser recebido com desconfiança. O ranking do site Rotten Tomatoes indica, até ao momento, que A Ascensão de Skywalker é o segundo pior filme 58% de aprovação) a nível de classificação de críticos dos nove da saga, só atrás de A Ameaça Fantasma, de 1999 (com 53%). O mais bem classificado é o Império Ataca (94%), a sequela do primeiro Star Wars (93%).