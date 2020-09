Subscritores escolheram nova época da SportTV

Que novidades gostaria que a SportTV trouxesse para a nova época? Foi este o desafio lançado aos subscritores e seguidores dos canais de desporto em agosto e o mote para novidades tecnológicas, novos pacotes e novas experiências a arrancar neste mês de setembro.

O resultado é apresentado numa nova campanha publicitária em que Rui Unas é o rosto das mudanças votadas pelos espectadores. A campanha chega hoje aos principais meios, depois de cerca de 3000 votos e ideias terem chegado aos escritórios da SportTV, que integrou as mais desejadas na oferta da época que agora arranca.

Veja aqui o primeiro spot:

A primeira novidade – a mais votada – arranca já hoje: um pacote de 19,99 euros. “As restantes ideias estão a ser trabalhadas para serem lançadas em breve trecho”, explicam os responsáveis do grupo liderado por Nuno Ferreira Pires, no mesmo dia em que arranca a primeira promo com o ator Rui Unas – “parte de uma campanha multimeios que pretende aproximar a SportTV ainda mais dos seus clientes e que contará com presença em televisão, digital, imprensa, outdoor e rádio”.

Além da grande diversidade de conteúdos, que vão das melhores ligas de futebol ao NBA, passando pelo ténis, entre muitos outros, em HD para oferecer uma experiência com ainda mais qualidade, a app SportTV vai permitir andar para trás. São algumas das novidades da época que arranca hoje.