TSF lança dois programas e uma newsletter diária sobre Covid-19

Numa altura em que o mundo combate uma das maiores pandemias da história e em que Portugal procura, a todo o custo, conter o vírus Covid-19, a TSF, enquanto órgão de comunicação social de referência, decidiu avançar com dois novos programas que procuram sobretudo ajudar a esclarecer os portugueses e aumentar a literacia sobre esta doença.

Covid-19: Perguntas com Resposta. De segunda a sexta-feira, depois das 15H, um virologista e uma médica respondem às dúvidas dos ouvintes da TSF sobre o novo coronavírus. Através do 808202173, do site ou das redes sociais, a TSF procura responder às dúvidas e incertezas de quem está a lidar com este vírus pela primeira vez. Dos sintomas, aos atos do dia-a-dia, como nos podemos proteger a nós e aos outros? Perguntas que têm resposta pela voz de Cláudia Conceição e Celso Cunha, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa que, juntamente com a Direção-geral da Saúde, são parceiros da TSF. Com moderação de Rita Costa.

Sem medo do medo. Estar de quarentena ou em isolamento social, pode ser uma experiência particularmente difícil. Sobretudo quando as crianças também estão em casa, 24 horas por dia. Até que ponto é que a falta de acesso à cultura e ao lazer nos pode ajudar a deprimir? Como gerir as emoções em família? Como preparar as crianças para notícias tristes? A TSF, em parceria com a Ordem dos Psicólogos, vai dar resposta aos desafios que se colocam a todos nós, neste período particularmente difícil. De segunda a sexta-feira, às 9h30, um psicólogo responde às perguntas de Teresa Dias Mendes e desenvolve em tsf.pt as várias perspetivas sobre os danos colaterais desta pandemia.

Newsletter diária sobre a Covid-19. A informação credível é um dos aspetos mais importantes num período de crise, como o atual. Nos dias que correm as pessoas são inundadas com milhares de notícias, muitas delas de credibilidade duvidosa. A TSF decidiu, por isso, criar uma newsletter diária dedicada exclusivamente ao novo coronavírus, que permita, ao final de cada dia, ter o essencial da informação sobre esta pandemia, em Portugal e no mundo, em menos de cinco minutos de leitura. Tudo o que se passa sobre a Covid-19, diariamente, depois das 19h, por Anselmo Crespo.

Com 32 de anos de história, a TSF reafirma que o seu principal compromisso é com quem a ouve, quem a lê e com quem a vê. É também por isso, que neste momento de crise, todos os profissionais da TSF estão em permanente estado de alerta para levar a melhor informação a todos. Durante este período, a antena da TSF será desformatada sempre que se justificar, para acompanhar as comunicações diárias das autoridades nacionais e dos órgãos de soberania. E em tsf.pt a atualização da informação é feita ao minuto.

Na TSF, as notícias nunca tiveram hora certa.