Vai mesmo deixar o telemóvel a carregar toda a noite?

A tarefa é mecânica e repete-se um pouco por todas as casas: liga-se o carregador durante a noite e, no dia seguinte, o telemóvel está completamente carregado e pronto para enfrentar o dia. Mas será que esta operação é boa para o telemóvel?

Depende, dizem os especialistas em baterias, carregadores e telefones inteligentes.

Comecemos pelo princípio. Uma grande fatia dos utilizadores de smartphones trocam com alguma frequência de equipamento e não esperam tê-los por muito mais do que dois anos. Estas pessoas, em regra, nunca chegam a ter problemas na bateria dos telefones porque quando a bateria começa a ‘viciar-se’ já estão a trocar de equipamento. Se está entre esta fatia de pessoas, tudo certo, pode continuar a carregá-lo durante a noite.

Quem compra um telemóvel para durar, no entanto, deve saber que as baterias não gostam de ser carregadas com demasiada frequência, nem por demasiadas horas. Carregar a bateria com muita frequência desgasta as baterias de lítio, explica ao NY Times, Edo Campos, porta-voz da Anker, fabricante de carregadores.

A parte boa é que “os smartphones são, de facto, inteligentes e sabem quando devem parar de ser carregados”. Isto acontece porque os iPhone e equipamentos Android têm um chip que limita a absorção excessiva de energia quando já estão completamente recarregados. Isto significa que, em teoria, carregar um telemóvel durante a noite não seria grave para estes equipamentos.

Agora a parte menos boa. A maioria dos telemóveis inteligentes está preparada para aceitar a energia mais rapidamente, diminuindo o tempo de carregamento. Hatem Zeine, fundador da empresa de carregamento Ossia, explica que esta funcionalidade permite que a energia seja pulsada de acordo com modulações específicas que aumentam a velocidade a que a carga chega aos aparelhos.

Esta aceleração parece ser muito conveniente para quando se tem pouco tempo, no entanto, acelera a corrosão das baterias. Ou seja, “quando se carrega uma bateria por muito tempo, limita-se a esperança de vida” da bateria.

Existe solução?

Zeine assume que há formas de contornar este desgaste, por exemplo, utilizando carregadores menos potentes do que os originais. “Por exemplo, se se utilizar o carregador de um iPhone para carregar um iPad, a energia vai entrar de forma mais lenta”, assume o especialista, lembrando que “a bateria acaba por ser preservada se for sempre carregada desta forma”.

Por seu lado, Edo Campos realça, por sua vez, que o desgaste também se contorna se se evitar o sobreaquecimento das baterias. As temperaturas elevadas, dão demasiada energia aos iões de lítio das baterias, provocando uma erosão ainda mais rápida.

A Apple já fez as contas e, no seu site, lembra que temperaturas acima de 35 graus Celsius podem “destruir permanentemente a capacidade da bateria”.