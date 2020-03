Dezoito parques de campismo encerram

Dezoito parques de campismo vão ser encerrados até 3 de abril, anunciaram hoje três entidades que gerem estas infraestruturas, numa decisão tomada devido ao estado de emergência na sequência da pandemia de Covid-19.

A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) decidiu hoje o “encerramento imediato” de sete parques de campismo com gestão direta. Os Parques de Campismo de Mondim de Basto, Penacova, Côja, Foz do Mondego, Castelo do Bode, Escaroupim e Parque de Campismo Lagoa de Santo André encerram até 3 de abril.

Já o Clube de Campismo de Lisboa, numa nota publicada na sua página oficial, decidiu suspender a possibilidade de permanência dos sócios/utentes em todos os parques de campismo do clube, nomeadamente: Almornos, Costa da Caparica, Costa Nova, Ferragudo, Melides, Gameiro, Campo Maior e Avis.

A suspensão, refere a nota, “produz efeitos a partir das 00:00 do dia 21 março 2020 e cessará quando estiverem criadas as condições normais de funcionamento das referidas atividades, como tais reconhecidas pelas autoridades públicas competentes”.

Vão continuar em funcionamento os serviços administrativos, de manutenção e de vigilância, existentes nos parques, na medida do indispensável.

Desta forma, será facultado “apenas a um utente por cada unidade de alojamento campista o seu ingresso e permanência nos respetivos parques pelo período máximo de meia hora, mediante agendamento prévio, através dos meios de contacto do seu parque”.

Também a Fundação Inatel decidiu hoje encerrar os três parques que gere diretamente e que se localizam no Cabedelo, a dois quilómetros de Viana do Castelo, em S. Pedro de Moel, junto ao pinhal de Leiria e na Costa da Caparica.

De acordo com as informações transmitidas, no Parque de Campismo do Cabedelo “já não se encontram campistas, enquanto no da Caparica estão acampadas “cerca de 80 pessoas e 15 crianças”.

Questionado pela Lusa, a Orbitur, que gere 23 parques de campismo de norte a sul do país, referiu que “continuam de portas abertas e todos os dias nos estabelecimentos Orbitur se cumprem rigorosos e reforçados procedimentos de higienização e desinfeção de superfícies e são adotadas as instruções da Direção-Geral da Saúde e demais autoridades para a proteção das pessoas”.

A Orbitur procedeu “a alguns ajustamentos, desde o encerramento ou redução temporária de horários de alguns serviços e do número de colaboradores no terreno”, por forma a “manter o pessoal estritamente necessário, promovendo sempre que possível o teletrabalho”.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.