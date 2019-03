Universidade dos EUA veio a Lisboa conhecer melhor a economia portuguesa

Analisar a evolução da economia portuguesa nos últimos 20 anos e o atual cenário macroeconómico do país. Foi isto que 31 alunos de pós-graduação da Universidade de Bentley, sedeada em Boston, nos EUA, vieram fazer a Portugal e à sede do Banco Santander, em Lisboa, esta segunda-feira, dia 11 de março.

As três dezenas de estudantes (mais um) estão a completar a sua pós-graduação na área de Gestão e Digital e foram recebidos por Rui Constantino, economista-chefe do Banco Santander, e por Cristina Dias Neves, diretora do Santander Universidades. Rui Constantino foi o orador principal do seminário que se seguiu, sobre a evolução da economia portuguesa ao longo das últimas duas décadas.

A acompanhar os alunos veio Claude Cicchetti, professor e diretor da pós-graduação em Finanças da prestigiada instituição norte-americana. A visita a Portugal decorreu entre os dias 11 e 14 de março e os visitantes não ouviram falar apenas de temas económicos: o seminário de segunda-feira foi antecedido por uma introdução geral à história de Portugal e ao clima macroeconómico que se vive no país, na sequência da crise financeira de 2008 e subsequente recessão.

Desde 2011 que o grupo da Bentley University mantém relações próximas com o Santander Universidades, proximidade essa que esteve na origem da presente visita.