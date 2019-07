A Academia de Inovação está também a ensinar as universidades nacionais

O segredo do sucesso da Academia Europeia de Inovação, cuja 3ª edição em Portugal está desde o passado dia 15 de julho – e até 2 de agosto – em curso no Centro de Congressos do Estoril, está na sua metodologia experiencial e nos conhecimentos orientados para os objetivos concretos da inovação e empreendedorismo. É esse o método que a EIA transmite aos estudantes e, este ano, também aos especialistas nestas matérias pertencentes às próprias universidades. Que também as instituições de ensino aprendam o que a EIA tem para oferecer “é absolutamente essencial para criar um verdadeiro ecossistema de empreendedorismo em Portugal”, afirma um responsável do Santander Universidades, um dos parceiros-chave daquele evento em Portugal.

Para Marcos Soares Ribeiro, diretor-coordenador do Santander Universidades, a passagem da Academia Europeia de Inovação por Portugal tem um duplo efeito muito importante: se por um lado tem vindo a alterar a mentalidade dos estudantes criando verdadeiros empreendedores, por outro também pode (e deve) ganhar raízes junto das instituições de ensino, para que continuem esse trabalho.

“Há um aspeto muito importante, que é o envolvimento também das instituições de ensino superior portuguesas (os politécnicos e as universidades), não só enviando para participarem neste programa os seus estudantes, mas também os seus especialistas de inovação, os seus serviços de inovação internos”, sublinhou.

Marcos Soares Ribeiro clarificou mais ainda o seu ponto de vista: “É uma metodologia de desenvolvimento de startups, que é muito útil para desenvolver o espírito de inovação e que pode ser aplicado tanto na criação de novas empresas, como na criação de inovação dentro de organizações”. Afinal, nem todos hão de querer desenvolver novas empresas, mas, ainda assim, o conhecimento e a forma de pensar instilada pela EIA é essencial em qualquer organização, comenta.

A pensar nisso, foram preparadas “sessões de formação e metodologias de ensino de empreendedorismo” especialmente dedicada aos especialistas e responsáveis por estas áreas nas faculdades. Uma dessas sessões decorreu logo na tarde inaugural da EIA, na segunda-feira, 15 de julho, e Marcos Soares Ribeiro, a par de outros responsáveis e conceituados mentores da EIA, foi um dos que alertou para a necessidade de consolidarem “os seus conhecimentos, para que desenvolvam dentro das instituições a que pertencem programas estruturados de empreendedorismo”.

“O grande impacto que a EIA tem é criar um espírito disruptivo e olhar para a inovação como algo que está ao alcance de todos”, afirmou.

Um parceiro-chave que dá bolsas

O Banco Santander afirma-se como tendo sido, logo desde o primeiro momento, “um parceiro-chave do grupo que trouxe este programa para Portugal”, há 3 anos. E através do Santander Universidades tem garantido a presença de centenas de estudantes de universidades portuguesas entre os participantes, financiado a sua inscrição com a atribuição de bolsas.

Pelas contas de Marcos Soares Ribeiro, em 3 anos, foram já 350 as Bolsas Santander Universidades atribuídas para a EIA, o que representa já um grupo considerável que “escala uma forma de pensar diferente”.

“O tema do empreendedorismo é essencial, a nosso ver, na formação dos jovens universitários e é algo que acreditamos que se pode e deve aprender durante o percurso no ensino superior”, afirmou o responsável do Santander Universidades. É por isso, diz, que a instituição que representa privilegia e incentiva as universidades a terem programas internos voltados para o impulsionar deste tem e levar estudantes seus a participarem na EIA, para desta forma beneficiarem de uma visão muito mais internacional.

“Eu recordo que, neste programa, estão 500 jovens de 60 países, onde os estudantes portugueses podem interagir e criar equipas com caráter internacional e, também, em que todos os mentores seguem uma metodologia de Silicon Valley, portanto, é um programa único para desenvolver o espírito empreendedor”, referiu o responsável.