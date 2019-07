São 500 estudantes, 100 equipas de cinco elementos que estão já há uma semana dedicados ao desenvolvimentos de ideias de negócio inovadores e de startups, na Academia Europeia de Inovação, em curso no Centro de Congresso do Estoril. Num primeiro balanço superficial, os projetos presentes vão de temas ligados a preocupações sociais, aos da juventude e às questões ambientais e de sustentabilidade do planeta. Como disse na cerimónia de inauguração Pedro Castro e Almeida, presidente do Banco Santander Portugal, um dos principais parceiros da EIA no nosso país: “É fantástico ver uma tão grande agregação de talento aqui em Portugal”.

De entre os 500 participantes na EIA 2019, perto de 200 são portugueses e a maioria está presente com Bolsas Santander atribuídas em parceria com dezenas de universidades e politécnicos de todo o país. E como a EIA não é só trabalho, a componente social e de convívio também desempenha o seu papel como cartão-de-visita de Portugal. Sendo que, tal como o responsável do Santander previu no seu breve discurso inaugural: “Tenho confiança que [os estudantes portugueses] serão não apenas excelentes participantes, mas, penso que mais importante ainda do que isso, serão também fantásticos anfitriões de todos vós aqui”.

“E, é claro”, disse num apontamento de humor, que fez rir a sala lotada, “espero que sejam também, no futuro, clientes fiéis do Santander – e não apenas os portugueses”.

Pedro Castro e Almeida fez questão de sublinhar que o Banco Santander é parceiro da EIA em Portugal desde o momento zero – integrou mesmo o grupo de entidades que trouxeram este programa de empreendedorismo de Nice, na França, para o Estoril, em Portugal.

“Temos uma já longa tradição de investimento no empreendedorismo e na inovação tecnológica, bem como de apoiar as universidades e os estudantes”, afirmou o presidente executivo do Santander. “É, portanto, perfeitamente natural que sejamos parceiros logo desde o primeiro momento da EIA, o maior programa de empreendedorismo da inovação”.

De seguida, o responsável sublinhou que a meia centena de participantes presentes iria “ver e ouvir conceituados oradores de universidades, de grandes empresas e startups, business angels e também empreendedores”, pelo que se afirmou “muito confiante de que a EIA 2019 será um grande sucesso e uma excelente oportunidade para todos”.

No final, Pedro Castro e Almeida despediu-se com um conselho. “Aproveitem bem este momento: sejam bons, sejam desafiadores, sejam arrojados e nunca tenham medo de perseguir os vossos sonhos. E, acima de tudo, nunca parem de inovar. Estamos a contar convosco para continuarem a levar mais longe as fronteiras da inovação.”