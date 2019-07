O método que veio de Berkeley e põe as pessoas a pensar como empreendedores

Entre as 100 equipas que estão neste momento a disputar a corrida contra o tempo para tentarem criar, em três semanas, uma startup de sucesso na Academia Europeia de Inovação, figuram algumas dezenas que levam um trunfo na manga – o Método de Berkeley. No Centro de Congressos do Estoril, onde está a decorrer a EIA 2019 até dia 2 de Agosto, o mais provável é que só os alunos da Universidade da Califórnia-Berkeley e nove estudantes da Universidade do Porto estejam a par daquela receita, que põe as pessoas a pensar com empreendedores. O Dinheiro Vivo foi falar com alguns deles.

Foi cofundado em 2012 pelo empreendedor, especialista em startups e professor de Berkeley Ken Singer, um dos oradores que todos os anos tem marcado presença na Academia Europeia de Inovação de Cascais. O método que criou – hoje ensinado por todo o mundo – baseia-se numa aprendizagem com jogos e desafios, mais baseada na indução do que no debitar de matéria por um qualquer professor, que ajuda as pessoas a desenvolverem uma mentalidade e comportamentos dignos de um líder empreendedor de sucesso.

“O Método de Berkeley, na verdade, reconhece o empreendedorismo não como uma atividade de startup, mas como uma atividade de auto-evolução”, explica Ken Singer. “O objetivo não é tanto criar uma empresa, mas um desenvolvimento pessoal, para que uma pessoa possa, assim, contribuir para o desenvolvimento de uma empresa”.

Para Ken Singer, a Academia de Inovação em Portugal começa sempre uma semana antes e a 300 km de distância, na Universidade do Porto. É aqui que os estudantes de Berkeley que vão participar na EIA passam cinco dias a fazer “trabalho de campo”. Este ano – facto inédito -, juntaram-se ao contingente americano nove dos 25 alunos da U.Porto selecionados para a EIA.

Com o Método de Berkeley, aprende-se a avaliar melhor o interlocutor, a sua personalidade e as suas reações, formas de melhor trabalhar em equipa, tirando o maior proveito das aptidões de cada um, e a superar desafios e problemas com soluções criativas.

Os projetos e startups desenvolvidos na EIA, ou noutro contexto qualquer, podem ou não ter êxito. Mas independentemente do resultado, é preciso garantir que os seus participantes levam consigo enriquecimento pessoal. “O que tentamos fazer pelos nossos estudantes é garantir que eles compreendem que serem ou não selecionados para a final não é o objetivo, é antes saber se aprenderam alguma coisa”.

Por outras palavras, o fracasso não é algo de terrível, é uma experiência de aprendizagem. Uma máxima que surpreendeu os estudantes portugueses.

Aprender com os falhanços

“O que a Semana de Liderança de Berkeley me trouxe, acima de tudo, foi uma mentalidade global em que qualquer ideia é possível, caso haja uma boa equipa para a realizar, e que o falhanço não é uma coisa má, mas algo que vai acontecer e quanto mais rápido, melhor”, explica Daniel Cardoso, 19 anos, estudante de Direito na Universidade do Porto.

O jovem, um dos que participou no trabalho de campo com os seus congéneres de Berkeley, explicou que quem passa por esta semana de preparação sai com a convicção de que fracassar é uma experiência do processo de aprendizagem.

“Isto foi uma surpresa completa, porque aqui em Portugal costuma ser ao contrário”, confessa Daniel Cardoso. Na perceção do jovem estudante, por cá o mérito vai todo para quem se prepara bem e consegue tudo logo à primeira. “E, quando alguém falha, as pessoas olham de lado e pensam que, se já falhou então, se calhar, o melhor é procurar outro”, afirma.

Já Rodrigo Assaf, um engenheiro informático de 37 anos, que veio do Brasil para tirar um doutoramento na Universidade do Porto, fala da diferença de atitudes que encontrou nos estudantes de Berkeley.

“Os americanos trouxeram-nos uma visão de muita ‘fome’, muita vontade de ganhar, de fazer acontecer. É uma mentalidade empreendedora que nada tem que ver com a minha cultura, onde nós tínhamos era de acabar a universidade e procurar emprego – isso era uma pessoa bem-sucedida”, comenta o engenheiro. “Mas, para eles, não é isso uma pessoa bem-sucedida. A pessoa bem-sucedida vai à luta, cria o seu emprego e gera o seu negócio”, remata.

Rodrigo Assaf sublinha que aprendeu “imensas coisas sobre liderança” e sobre os problemas que podem surgir ao lidar com culturas diferentes, nomeadamente no seio de uma equipa. “Por exemplo, disseram-nos que em algumas culturas o sim pode ser um não e vice-versa. Os japoneses, por exemplo, nunca querem dizer não, porque consideram incorreto, por isso dizem um sim mais baixo, mais simples”.

É por isso que Francisco Raio, bioengenheiro, um mestre de 23 anos recém-formado na U. Porto, diz que a semana passada com Ken Singer e os seus alunos lhe conferiu, sobretudo, ferramentas.

“Aprendi muita coisa, mas principalmente ferramentas de liderança e de empreendedorismo”, afirma Francisco Raio. “E foi importante contactar com estudantes de cultura diferentes, de backgrounds completamente diversos e de aprender sobre aquilo que eles sabiam e nós não”, avançou. Outra das ferramentas que Francisco Raio diz ter aprendido foi estudar as personalidades dos outros e a melhor comunicar com elas.

Além disso, a Semana de Liderança de Berkeley na U.Porto trouxe ainda, para Francisco Raio, a novidade do seu método de ensino. “Tal como o professor Ken Singer diz, em causa está não tanto aquilo que ele ensina, mas a forma como nós aprendemos. Basicamente, a abordagem dele é recorrer ao Método de Berkeley de Empreendedorismo, em que nos dão todas as ferramentas que nós precisamos para aprender, mas não nos ensinam – nós é que temos de aprender”. Após as palestras de 30 minutos, os jovens eram largados à procura de soluções e era com o confronto das várias e diferentes respostas encontradas por cada equipa e com as possíveis correções feitas que se dava a aprendizagem.

Em conclusão, todos os estudantes da U,Porto garantem que com as ferramentas que trouxeram de Brekeley foi muito mais fácil chegar à EIA e funcionar em equipa, lidar com as pessoas e procurar ângulos diferentes para resolver problemas.

A maior diferença, reconhecem, é que na Semana de Liderança de Berkeley aprenderam a teoria e mesmo as soluções práticas que foram obrigados a encontrar eram-no ainda “num ambiente académico”, como sublinha Rodrigo Assaf. “Agora, aqui não. Aqui é a prática, nós estamos realmente num ambiente de verdade, quase de Shark Tank”, diz o engenheiro, doutorando na U.Porto.

A primeira reação é “não”

Um dos maiores travões ao empreendedorismo em Portugal, diz o especialista em startups Ken Singer, é uma certa falta de audácia. “A diferença cultural que existe entre Silicon Valley e este país, reparámos nós, é a tendência natural para o retraimento. No Valley, quando a questão colocada é sobre algo impossível, a orientação natural é: ‘Sim, vamos ver, vamos tentar’. Em Portugal, já reparámos, a resposta é logo não, sem sequer se pensar se é ou não possível, sem sequer se experimentar”, explicou.

A diferença cultural que existe entre Silicon Valley e este país, reparámos nós, é a tendência natural para o retraimento”, Ken Singer, orador na EIA

Segundo Ken Singer, existe atualmente uma “regra cultural virada para o não”, pelo que, ao crescerem estes miúdos portugueses são expostos aos nãos constantes. É por isso que, “quando os fazemos passar por um programa como este, que os impele a dizer sim ao que é possível, a pergunta que lhes colocamos é: ‘Como é que sabes que não é possível? Como sabes que é não?’ E pomo-los a pensar se é, de facto, possível”, contou o professor americano.

A diferença entre os estudantes americanos e portugueses na mentalidade, garante Ken Singer, “não é que eles não sejam capazes”. Conta o professor que, de início, os nove portugueses na sua turma de empreendedores “começaram por seu muito calados e que, agora, são muito assertivos, desafiam as ideias, mas continuando a ter a capacidade de escutar”. “Portanto, não é que se tenham sido americanizados, ficaram apenas mais confiantes nas suas capacidades de trabalhar seja com quem for”.

Ken Singer refere que, se quiserem, os portugueses são um povo arrojado – caso contrário, não o Brasil não existiria, lembra. Mas parecem ter esquecido esse seu traço de personalidade. “Esta na altura de encontrarem uma nova ousadia”, concluiu.