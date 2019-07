Estudantes têm novas vantagens no cartão #Global U

Já arrancou, no dia 22 de julho, a campanha de matrículas Santander Universidades para o ano letivo 2019/2020 que este ano tem por ponto fulcral o cartão #Global U. Um meio de pagamento concebido e pensado para os estudantes do ensino superior, este cartão, afirma o banco, oferece este ano mais vantagens.

“Levantamentos e compras no estrangeiro, MBway e comissões gratuitas são algumas das vantagens” que este cartão trás aos universitários e que são apontadas pelo Banco Santander em comunicado. Segundo esta instituição, “cartão do Santander apresenta-se como o único que permite levantamentos gratuitos em ATM em todo o Mundo (fora da Europa até ao valor máximo de 1.000 euros/mês)”.

Além disso, é sublinhado, “todas as operações de compras são gratuitas e sem limite dentro da Europa, sendo que nos restantes países não existem custos até 1.000 euros/mês. O #GlobalU inclui, ainda, a tecnologia contactless e poderá ser associado ao MBway sem custos adicionais”.

Depois, até aos 25 anos, os estudantes “não pagam comissões de manutenção de conta, nem comissão de disponibilização do cartão de débito”. Ao passo que “a partir dos 26 anos o cartão tem um custo de 6,25€ por trimestre”. O #Global U é acessível para “todos os novos clientes do segmento universitário”.

Segundo o comunicado, através do programa Santander Universidades, este banco “assume o compromisso de promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade portuguesa, sendo já uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do Ensino Superior. Desde 2003 e no âmbito da sua Política de Envolvimento com a Comunidade, promove o apoio ao Conhecimento e Ensino Superior.”

O comunicado de imprensa conclui afirmando: “O Banco Santander é o único banco europeu a integrar o ranking ‘Change the World’ 2018 das empresas que contribuem para melhorar o mundo (revista Fortune) pelo seu impacto positivo na sociedade, entre outros critérios. O banco investe anualmente cerca de 7 milhões de euros na área de responsabilidade social e corporativa.”

“O seu forte compromisso com o Ensino Superior, que também o distinguiu como a empresa que mais investe em Educação no mundo (Relatório Varkey / UNESCO / Fortune 500) e que materializa através do Santander Universidades, converteu-se numa das suas imagens de marca, com 1.200 acordos de colaboração com universidades e instituições de 21 países, mais de 1.700 milhões de euros destinados a iniciativas académicas desde 2002 e mais de 73.000 bolsas e ajudas universitárias concedidas em 2018 com o objetivo de contribuir para o progresso das pessoas, das empresas e da sociedade