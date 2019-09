Quarta maratona de programação do IST é já a 11-13 de outubro

Já vai na sua 4.ª edição e é uma hackathon, ou maratona de programação e inovação, para jovens universitários. O BreakingDev vai decorrer no fim de semana de 11-13 de outubro, no Campus do Tagus Park do Instituto Superior Técnico (IST) e as inscrições estão abertas online até à quarta-feira imediatamente anterior.

No BreakingDev os estudantes são convidados a criar, em 48 horas, uma aplicação web – que até “pode salvar o mundo”, diz a organização – ou um jogo, daqueles que “sempre sonharam criar”. São estas as categorias principais – web e jogos – que compõem o hackathon há quatro anos criado e organizado pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia de Telecomunicações e Informática do Instituto Superior Técnico (NEETI-IST), com o apoio do Santander Universidades.

Depois há ainda desafios paralelos, como o prémio A+ Challenge by Santander, que distinguirá o projeto com maior valor para a comunidade, e mais três, assegurados por outros patrocinadores, para premiar a ideia mais inovadora, o projeto que maior atenção der ao design e aquele que tiver maior relevância para o mercado de trabalho. Em jogo estão prémios no valor total de 1.500 euros.

Para participarem, os interessados terão de formar uma equipa de dois a quatro elementos e desenvolver uma ideia nova. Mas não é necessário ter já equipa formada: a organização do BreakingDev trata disso para os mais ousados que se inscreveram sozinhos. De resto, tudo o mais é assegurado pela organização, como aconteceu nas outras edições do BreakingDev, cujo feedback foi bastante positivo, dizem os organizadores.

“Os alunos gostam do ambiente, que é extremamente descontraído e em que a única preocupação que têm é desenvolver os projetos, porque nós proporcionamos tudo o resto”, sublinha Daniela Tinoco, estudante de 23 anos, a fazer o mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática, que é membro da organização do BreakingDev desde o início.

De facto, não apenas as refeições e os pequenos snacks ao longo do fim de semana são assegurados pela organização, como o transporte de e para o Tagus Park, no primeiro e último dia, a partir de um ponto no centro de Lisboa.

Até quem quiser passar a noite no Campus do Tagus Park do IST pode. “Terá é de levar saco cama ou tenda, se preferir, porque a organização deixa à disposição dos participantes uma sala de grandes dimensões especialmente preparada para isso”, refere Daniela Tinoco.

As inscrições estão abertas online até 9 de outubro e custam agora (que o evento já está tão perto) 10 euros. “Mas podem pedir-nos por e-mail ou no Instagram, que nós fazemos promoções”, avançou Daniela Tinoco.