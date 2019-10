Inscrições para concurso “Integro” na UBI abertas até 7 de outubro

Está prestes a terminar o prazo de candidatura ao concurso “Integro”, iniciativa que vai já na sua 4ª edição e que foi criada pela Universidade da Beira Interior (UBI) em parceria com o Santander Universidades para incentivar práticas de bom acolhimento aos novos alunos. Quem ainda estiver interessado – até porque os três melhores projetos têm direito a prémio –, só tem até à próxima segunda-feira, 7 de outubro, para fazer a sua inscrição online.

O objetivo é fazer dos alunos veteranos da UBI bons anfitriões, levando-os a conceber atividades criativas e divertidas para dar a conhecer ao “caloiro” a universidade e a cidade da Covilhã. Há quatro anos que esta prática tem sido bem-sucedida como forma de substituição da tradicional praxe académica, que por vezes pode chegar a ser excessiva e até abusiva e foi proibida dentro das instalações da universidade.

Organizada com a colaboração da Associação Académica, o concurso dirige-se aos núcleos de estudantes representativos dos cursos de licenciatura e mestrado integrado. A inscrição deverá ser feita mediante envio de um e-mail para grp@ubi.pt, com a descrição da proposta e demais elementos exigidos no Regulamento do “Integro”.

O “Integro” deverá decorrer até 16 de outubro e os projetos concorrentes serão avaliados pela relevância, originalidade e aplicação da ideia; grau de inclusão de novos alunos (mínimo de 50%); responsabilidade social e solidariedade; e nível de envolvimento dos proponentes e concretização do projeto.

Mas o trabalho do projeto não fica por aqui. Até dia 20 de outubro, os candidatos terão de fazer um vídeo que mostre uma síntese do projeto, publicá-lo no YouTube e enviar o respetivo link para o mesmo endereço de e-mail.