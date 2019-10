Santander Universidades distingue alunas de Saúde

Foi na passada sexta-feira, dia 4 de outubro, durante as celebrações do Dia da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, que vários estudantes foram distinguidos com prémios e bolsas académicas. Entre estes, contaram-se duas Bolsas de Mérito atribuídas pelo Santander Universidades.

Rute Oliveira, já licenciada, e Catarina Coelho, ainda estudante desta Escola de Superior de Saúde, receberam das mãos de Nuno Vieira, gestor do Convénio Universitário do Banco Santander, as bolsas de mérito atribuídas este ano por esta entidade.

A par das Bolsas Santander, houve outras atribuídas por entidades como a Direção-Geral do Ensino Superior e a Câmara Municipal do Porto, bem como três prémios de mérito.

Os prémios e bolsas foram entregues numa cerimónia solene que decorreu a partir das 16h00. Durante a manhã do Dia da Escola Superior de Saúde de Santa Maria foi assinalado com diversas atividades, jogos e demonstrações de alguns projetos afetos a esta instituição de ensino, como o Por Mais Saúde e o VINTAgeing + Felizes, ambos visando a promoção de hábitos de vida saudáveis, mas o primeiro com uma intervenção mais pronunciada junto das crianças em idade escolar e o segundo, junto da população idosa.

Como não podia deixar de ser, o programa da manhã só terminou depois das atuações da Pikatuna, tuna feminina, e da TESSSM, tuna masculina.

A Escola Superior de Saúde de Santa Maria, antiga Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria, é uma instituição de Ensino Superior Politécnico, que “ministra cursos de enfermagem, fisioterapia e cuidados de longa duração, para além de cursos livres”, como se lê na página da instituição na internet.