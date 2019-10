Mais de 100 Bolsas Santander Futuro lançadas a 21 outubro

O Santander Universidades lança já na próxima segunda-feira, 21 de outubro, o seu novo programa bolsista: desta feita são as Bolsas Santander Futuro 2019/2020. Num valor que pode ascender a mil euros cada uma, as bolsas destinam-se a apoiar universitários que pretendam prosseguir ou terminar os seus estudos no 1.º ou 2.º ciclo – respetivamente, licenciatura e mestrado – dos seus cursos superiores. Nesta fase, estão previstas mais de 100 Bolsas Santander Futuro, sendo que só a Universidade de Coimbra vai distribuir 50 pelos seus alunos.

O período de candidatura está em curso até 19 de novembro. As bolsas têm por objetivo contribuir para a estabilidade financeira do estudante, de modo a potenciar um melhor desempenho escolar dos beneficiários. Por isso, elas visam alunos que necessitem de apoio financeiro, mas pode também abranger casos como o de estudantes deficientes ou que estejam a estudar muito longe de casa.

Além da comprovada necessidade de apoio financeiro, são também critérios exigidos o mérito escolar e a existência de uma matrícula numa instituição do ensino superior.

Após 17 anos a atuar em Portugal, e 22 no estrangeiro, o programa Santander Universidades já percebeu que “a disponibilização de bolsas de estudo tem sido, não só um elemento fundamental para prevenir o abandono do ensino universitário por parte dos bolseiros, como um fator de estabilidade financeira dos estudantes, proporcionador de melhores desempenhos e de sucesso escolar”, divulgou.

A criação deste novo programa de bolsas é justificada, pelo Santander Universidades, pela especial importância atribuída “à criação de oportunidades para estudantes com menores recursos económicos, com necessidades especiais ou integrantes de grupos sociais vulneráveis”.