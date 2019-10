Quase 2.000 painéis solares tornam U. Coimbra mais sustentável

Ao todo são 1.812 os painéis solares que no sábado passado entraram em funcionamento nos terraços dos diversos edifícios do Polo II da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O projeto de instalação deste sistema de produção de energia “verde” levou sete anos a concluir – foi lançado em 2013 com o apoio financeiro do Banco Santander Portugal –, e reduz consideravelmente a pegada de carbono desta instituição de ensino superior.

Com o novo sistema fotovoltaico a alimentar o edifício central da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC) e os seus cinco departamentos de engenharia – Civil, Eletrotécnica e de Computadores, Informática, Mecânica e Química –, a Universidade de Coimbra conta reduzir 182 toneladas por ano nas emissões de CO2 do seu Polo II, onde aqueles se situam.

Além de produzir energia mais limpa, o novo sistema de energia “verde” instalado permite poupar na fatura da eletricidade da universidade, uma vez que é esperada uma produção de 678 mega watts de energia por ano.

Os 1.812 painéis instalados nos seis edifícios do Polo II correspondem a uma potência combinada de 432 kW. A instalação deste sistema fotovoltaico faz parte de um conjunto de medidas que a universidade está a implementar apostando em soluções eficientes e sustentáveis.

Para dar a conhecer os benefícios da instalação da tecnologia solar fotovoltaica no polo II da UC, realizou-se esta terça-feira, 22 de outubro, uma conferência de imprensa no auditório Laginha Serafim do Departamento de Engenharia Civil, em que marcou presença o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.