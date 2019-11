Feira de emprego abre portas no IPCA nos dias 13 e 14 de novembro

A já habitual GrowUp – Feira de Emprego do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), iniciativa que conta com o Santander Universidades com o principal parceiro, vai realizar-se nas próximas quarta e quinta-feira, dias 13 e 14, no Campus de Barcelos desta instituição. Todas as atividades previstas são gratuitas, mas de inscrição obrigatória, que tem de ser feita online até segunda-feira, 11 de novembro. Além da presença dos stands de muitas dezenas de empresas, a GrowUp oferece palestras, contacto direto com empresas em “Meets” e uma conferência que ensina “como conseguir emprego em 30 dias”.

Logo no primeiro dia, a partir das 14h00, a GrowUp concentra as suas atenções e atividades na aquisição e consolidação de soft skills por parte dos participantes. Entre as várias atividades previstas inclui-se a palestra “Dar ao pedal”, que vai permitir, com a ajuda do orador Pedro Silva-Santos, que a assistência descubra o que fazer, que atitude tomar e como ser criativo e empreendedor na procura ou criação de emprego – e a fazer tudo isto em apenas um mês.

No segundo dia, quinta-feira 14, a GrowUp quer transformar os alunos e outros participantes em comunicadores de excelência, ensinando diferentes tipos de comunicação.

A isto tudo ainda se junta o contacto direto com empresas implantadas no mercado, quer em curtos “Meets” de 15 minutos de apresentação e diálogo, quer por intermédio dos stands presentes na feira.

Este ano, a organização da GrowUp tem já 80 empresas e entidades confirmadas, um número bem superior ao do ano passado, sublinha, que se ficou pelas 55. De igual modo, o IPCA espera ver nesta edição da GrowUp ultrapassado o número de participantes e contactos da edição de anterior. Na GrowUp de 2018 participarem 540 estudantes e alumni, tendo havido mais de 2.200 interações entre a comunidade estudantil e as empresas, revelou a organização.