Inscrições abertas para o Prémio Primus Inter Pares

Os estudantes de Gestão, Economia e Engenharia das instituições de ensino portuguesas já podem concorrer ao Primus Inter Pares de 2020, o prémio que foi cofundado e financiado pelo Banco Santander para distinguir anualmente os melhores alunos finalistas destas áreas em Portugal. As inscrições para a 17ª edição podem ser feitas no endereço www.premioprimusinterpares.pt até ao dia 16 de fevereiro de 2020.

Os prémios atribuídos por esta iniciativa podem resumir-se pela expressão “investimento no futuro”, já que em causa está a oferta, aos três melhores candidatos, da oportunidade de frequentarem a expensas do Santander um MBA em escolas de negócio nacionais ou internacionais.

Para os candidatos, a inscrição é, claro, apenas o primeiro passo. Seguem-se-lhe três longos e intensos meses de seleção, que implicam testes, provas e desafios (inclusive físicos) para apurar os seus conhecimentos técnicos e as suas aptidões nas mais variadas áreas – nomeadamente, em termos de liderança, criatividade e espírito de equipa.

No final, de entre todos os candidatos (por norma, mais de 100), apenas cinco serão eleitos finalistas, de onde sairão os três vencedores, anunciados numa cerimónia de gala que já começa a ser habitual ocorrer entre finais de junho e de inícios de julho.

Recorde os vencedores do Primus Inter Pares 2019 clicando na foto abaixo.

À escolha dos vencedores do Prémio Primus Inter Pares, para a realização dos seus MBA, estão as seguintes instituições: o IESE, em Barcelona; o IE Business School, em Madrid; o Lisbon MBA (Universidade Católica e Universidade NOVA); o ISCTE-INDEG; o ISEG; e a Porto Business School. Os dois classificados em 4º lugar (ex aequo) recebem um curso de pós-graduação.

Para concorrer, os estudantes têm de ter nacionalidade portuguesa, menos de 26 anos e frequentar o último ano de mestrado, na sequência de uma licenciatura em Gestão de Empresas, Economia ou Engenharia.

O Prémio Primus Inter Pares é uma iniciativa do Banco Santander em parceria com Expresso, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de rigor, de profissionalismo e de excelência na gestão de empresas, através da concessão de oportunidades privilegiadas para formação académica complementar.

No comunicado emitido, afirma-se que “o Santander, através do programa Santander Universidades, assume o compromisso de promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade portuguesa, sendo já uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do Ensino Superior, colaborando atualmente com 50 instituições do Ensino Superior. O Banco investe anualmente cerca de 7 milhões de euros na área de Responsabilidade Social e Corporativa”.