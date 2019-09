31 embaixadores para o empreendedorismo empossados

Tomaram posse, esta quinta-feira, 19 de setembro, os novos “diplomatas” da Rede de Embaixadores para o Empreendedorismo da Académica Start UC, iniciativa realizada com o apoio do Santander Universidades. O seu mandato tem a duração de um ano, ao longo do qual os jovens empossados vão promover a inovação e o empreendedorismo junto dos colegas e de diversas entidades.

A cerimónia contou com a presença do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, e da diretora do Santander Universidades, Cristina Dias Neves. Esta 4ª edição da Rede de Embaixadores para o Empreendedorismo vê aumentar o seu número de “diplomatas” de 26 para 31, ao acrescentar aos habituais alunos de licenciatura cinco estudantes de doutoramento.

A iniciativa estende-se também, pela primeira vez, ao ensino secundário onde foi lançado um desafio para eleger os “diplomatas” do 10º ao 12º ano que melhor defenderem o tema definido para esta edição: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tal como definidos pela ONU.

Antes da tomada de posse, na segunda e terça-feira, estes diplomatas do empreendedorismo da U.Coimbra passaram por um processo de capacitação que incluiu “palestras sobre liderança, motivação, trabalho de equipa, importância do erro e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”.

Nas sessões de capacitação estarão presentes oradores como Miguel Antunes, cofundador e CEO da Redlight Softwares, Tânia Covas, gestora de projetos na Universidade de Coimbra e cofundadora do projeto Académica Start UC, e Luís Bento Rodrigues, chefe de gabinete na U.Coimbra e também cofundador do projeto Académica Start UC.