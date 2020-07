Mais uma edição do Campus Santander em tempo de Covid: “Superamos juntos”

Sofia Menezes Frère é a nova responsável pela Área das Universidades do Santander Portugal, um departamento do banco que assume o compromisso de promover o Ensino Superior. A sua estratégia, como a própria administradora afirma, aposta naquilo a que chama os três “E”: educação, empreendedorismo, empregabilidade. Com algum compasso de espera, devido à pandemia de Covid-19, a parceria do Santander Portugal com o Dinheiro Vivo para divulgação de conteúdos dirigidos ao público universitário está de volta.

Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Campus Santander Universidades. Um espaço nobre que nos permite dar a conhecer a forte ligação entre o Banco Santander e o Ensino Superior. Aqui partilhamos a nossa ação enquanto Banco das Universidades. E recebemos, ao mesmo tempo, os contributos ativos das Instituições de Ensino Superior Portuguesas que tanto promovem esta saudável relação ‘win-win’.

Nos últimos vinte anos, através do Santander Universidades Portugal, milhares de estudantes receberam Bolsas de estudo, encontraram um estágio numa empresa ou participaram em programas de empreendedorismo apoiados pelo Grupo Santander.

Mantemos 50 convénios de colaboração com Instituições de Ensino Superior Portuguesas, apoiando os estudantes, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e profissional, procurando fomentar a sua inserção no mercado de trabalho.

Somos o Banco das Universidades, agora mais do que nunca. Em tempos de pandemia, o Grupo Santander doou mais de €100 milhões a iniciativas ligadas ao Covid-19. Só em Portugal, o apoio atingiu €3,2 milhões, sendo que €2 milhões foram para iniciativas de apoio aos estudantes e famílias portuguesas que se encontravam em situação de emergência económica. A partir de setembro, serão atribuídas 1.000 Bolsas de Apoio Social. Também estivemos na linha da frente e apoiámos as universidades e politécnicos na adaptação dos seus laboratórios para a produção de testes, viseiras e álcool gel, entre outras iniciativas.

Sabemos bem como os estudantes universitários são solidários, porque os conhecemos e trabalhamos com eles todos os dias. Assim o confirma o sucesso sem precedentes do Prémio Santander UNI.COVID, lançado em tempos de pandemia e para o qual recebemos quase 340 candidaturas e distinguimos 14 ideias ou iniciativas, promovidas por jovens universitários e restante comunidade académica.

Vamos continuar, não podemos parar, porque os grandes desafios que Portugal e o Mundo vão enfrentar, durante e após a crise do coronavírus, não podem ficar sem resposta.

Superamos juntos.