Um novo roteiro que “ensina” os jovens a entrarem na faculdade

Ingressar nos estudos universitários é uma das etapas mais excitantes, mas também mais atemorizadoras, da vida de um estudante – seja ele mais ou menos jovem. Foi a pensar em todas as incógnitas e fatores de incerteza deste passo crucial que o Santander Universidades criou o Guia Universia de Acesso ao Ensino Superior em 2020.

A iniciativa foi lançada há pouco tempo e, além da respetiva página dedicada online, disponibiliza para download o guia completo na sua versão pdf. O documento “dá todas as dicas, conselhos e pistas para integrar os novos universitários no ambiente desafiante dos seus próximos anos de vida”, afirma. E, para isso, conta com a experiência de outros alunos, que já antes passaram por isto.

Entre os auxílios oferecidos, contam-se conselhos sobre “como escolher a melhor universidade, a forma correta de candidatura e como calcular a média de entrada”. Depois há também “dicas para superar com distinção os primeiros tempos na universidade e como obter uma bolsa de estudo para ajudar a pagar as contas”.

Ainda antes disso, no entanto, há pormenores mais imediatos a descortinar, como qual é a oferta disponível em Portugal quanto a alojamento universitário, por exemplo. Útil também pode ser a informação sobre as vantagens que existem para estudantes com deficiência e os conselhos para quem pensa fazer Erasmus.

Para terminar, a pensar naqueles que não gostam de deixar nada ao acaso e querem fazer já uma aposta segura, o Guia Universia diz-lhes “quais são as profissões do futuro: funções e competências mais procuradas”.

Depois, continuando nesta linha de “começar a calcular o futuro”, o Guia Universia dá também a conhecer as vantagens das pós-graduações, que tipos de estágio em empresas podem encontrar e, para os mais afoitos, “como desenvolver o potencial empreendedor aproveitando os programas desenvolvidos pelo Banco Santander”. E tudo isto – como alguém dizia – está à distância de um clique.