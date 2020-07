Design the Future tem novas ferramentas para ajudar a escolher carreira

Mesmo em época Covid-19, o ano letivo acabou e muitos são os estudantes que permanecem indecisos quanto à sua opção académica e de carreira. A pensar nisso, a plataforma Design the Future acaba de lançar, com o apoio do Santander Universidades, duas novas ferramentas de exploração vocacional.

“O objetivo é ajudar os jovens em fase de decisão da área, curso ou profissão, a tomarem uma decisão mais esclarecida e informada sobre o seu futuro”, pode ler-se no comunicado divulgado pela plataforma. Razão porque as duas novas ferramentas tanto podem ser usadas por estudantes do 9º ano, como do 12º ou até pelos que já procuram mestrados.

O Quiz: Descobre a tua profissão inclui uma lista de perguntas sobre os interesses próprios dos alunos e outra versando sobre “inteligências múltiplas”, para que os jovens explorem e considerem as diferentes profissões possíveis. O resultado é imediato: no final, consoante as respostas, é apresentado um leque de dez profissões, de entre as muitas centenas disponíveis na plataforma, que com maior probabilidade irão ao encontro do perfil vocacional de quem faz o teste, isto é, que poderão ser fonte de maior realização profissional e pessoal.

Por sua vez o quiz Masterclass: Constrói o teu futuro presta os mesmos serviços de autoconhecimento e descoberta de aptidões, quiçá até ao momento despercebidas, mas para alunos mais velhos, já mais preocupados com a carreira. Para isso, esta ferramenta ajuda os jovens a definir um percurso académico e profissional, através da organização de quatro módulos intitulados: Conhece-te; Mundo das Profissões; Profissões preferidas; Tomada de decisão. No final é disponibilizado um Guia de Autoconhecimento, ou Portefólio Vocacional, como também é designado, que permite imprimir ou gravar a informação.

“O feedback que temos tido por parte dos psicólogos escolares, e também dos jovens e respetivos encarregados de educação, é muito positivo”, afirmam os responsáveis pela plataforma.

É que a Design the Future não se dirige só aos jovens alunos. Além de ter os guias “9º ano: O que preciso saber?” e “12º ano. O que preciso saber?”, em que se encontra toda a informação sobre a oferta formativa existente, o site ainda inclui o guia “Importância dos pais na tomada de decisão”. Neste último caso, são sugeridas estratégias que os pais devem adotar para aumentar a confiança e autonomia dos filhos, ajudando na tomada de uma decisão vocacional, e vídeos com dicas de especialistas.

A plataforma, que é de acesso gratuito, disponibiliza 250 vídeos de diversas profissões e orientação para alunos do 9º e 12º anos e de mestrado.

