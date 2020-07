100 bolsas para fomentar a descoberta do setor financeiro

O prazo de inscrição já está em curso e termina à meia-noite do dia 23 de setembro, hora de Madrid, 23h00 de Lisboa. As Bolsas Santander Tech Revolution in Finance são 100 e pretendem levar os jovens a descobrir o potencial do setor financeiro face aos desafios da era digital. O curso, que será online e ministrado pela espanhola IE University, terá a duração de cinco semanas, com início agendado para outubro próximo.

O objetivo é dar aos jovens a oportunidade de tirarem “um curso que os ajude a descobrir o potencial do setor financeiro e lhes dê ferramentas básicas para compreenderem as forças motrizes e os desafios da inovação financeira no contexto da era digital”, explica o Banco Santander.

Para unir o setor da inovação e tecnologia ao das finanças, as Bolsas Tech Revolution in Finance foram concebidas para jovens cuja formação superior seja nas chamadas áreas STEM, sigla inglesa que designa Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Os candidatos têm de ter entre 20 e 28 anos, ser finalistas ou semifinalistas nos respetivos cursos ou já licenciados, mas com apenas 3 anos de experiência profissional. Entre os critérios que serão avaliados, além das médias obtidas nos estudos e o domínio do inglês, estarão também os reduzidos rendimentos do candidato. As inscrições são feitas no portal de bolsas do banco, onde constam todas as informações relevantes.