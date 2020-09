Bilhetes à venda para concerto de 73 harpas na U.Coimbra

A Universidade de Coimbra decidiu comemorar os 730 anos que completa este ano com um concerto de 73 harpas. O espetáculo, que conta com o apoio do mecenato do Santander Universidades, vai decorrer no dia 13 de setembro, no Pátio das Escolas, e os bilhetes, que custam 7,30 euros, já estão à venda na Loja UC.

O evento “730 Anos da UC: 73 Harpas no Mondego” conta com harpistas nacionais e estrangeiros, mas só 36 estarão fisicamente presentes; os outros 37 estarão a participar por via remota a partir dos quatro cantos do mundo, e todos estarão sob direção do maestro Nuno Feist.

“Trata-se de um espetáculo altamente simbólico, aberto à cidade, ao país e ao mundo, que convoca o diálogo ‘ousado’ entre patrimónios materiais e imateriais (o espaço nobre do concerto, o Fado e a Língua Portuguesa)”, afirmou Delfim Leão, vice-reitor para a Cultura e Ciência Aberta da UC, citado em notícia publicada no site desta universidade.

“Foi um grande desafio construir um espetáculo desta dimensão, capaz de permitir, em cerca de hora e meia, uma viagem pela história da Universidade de Coimbra, da música e da poesia portuguesa”, comentou Nuno Feist.

No espetáculo vão ainda participar, além da Orquestra da Tuna Académica da UC, os guitarristas Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa) e Paulo Soares (guitarra de Coimbra), bem como os cantores Yola Dinis, Marta Alves e Valter Mira. Na sua presentação contará com a mestria e experiência de Júlio Isidro

As comemorações do Dia da Universidade de Coimbra ocorrem todos os anos e contam com apoio do mecenato do Santander Universidades.