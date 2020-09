Grande Prémio de Jornalismo Económico 2020 coube à revista Exame

“O dinheiro é verde?”, artigo publicado na revista Exame em maio de 2019, conquistou o Grande Prémio de Jornalismo Económico 2020, que resulta de uma parceria entre o Santander e a Universidade Nova de Lisboa. Margarida Vaqueiro Lopes e Paulo Zacarias Gomes são os autores premiados. Por contingências ligadas ao contexto de pandemia, a cerimónia de entrega dos prémios ocorreu esta quinta-feira, 17 de setembro, por videoconferência.

Tendo concorrido na categoria de Sustentabilidade e Inovação Empresarial, a peça da Exame mostra o lado rentável da sustentabilidade e como estão a surgir empresas com projetos sustentáveis financeiramente. Ao vencer na sua categoria e o Grande Prémio, os jornalistas seus autores irão receber um prémio no valor pecuniário de 10 mil euros.

Em Mercados Financeiros, foi premiada a jornalista Sílvia Caneco, da revista Visão, com o trabalho “€3 000 000 000. BESA, a Anatomia de um Golpe”, onde retrata alguns dos episódios relacionados com a falência da instituição.

Na categoria de Gestão de Empresas e Negócios, cinco jornalistas colaboraram naquele que foi eleito o melhor desta área: “O Grande Assalto ao Banco do Estado”, da revista Sábado. Alexandre Malhado, Ana Taborda, Bruno Faria Lopes, Carlos Rodrigues Lima e Eduardo Dâmaso fizeram um trabalho de investigação sobre a aprovação de créditos na CGD.

Por coincidência, ambos os dois últimos artigos foram publicados no dia 7 de fevereiro de 2019 e, ao vencerem as respetivas categorias, cada um deles dá direito a um prémio pecuniário no valor de 5.000 euros.

A cerimónia de divulgação dos artigos premiados e a entrega “virtual” dos prémios contou com a participação de Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Santander Portugal, e de João Sáàgua, reitor da Universidade Nova de Lisboa.

Esta foi a 14ª edição do Prémio de Jornalismo Económico, que recebeu 68 candidaturas. Os trabalhos foram avaliados por um júri composto por personalidades de reconhecido mérito ligadas às Ciências Sociais, Jornalismo, Finanças, Sustentabilidade e Gestão: Francisco Caramelo (Diretor da Nova FCSH), António Granado (Nova FCSH), Cátia Batista (Nova SBE), Conceição Zagalo, Graça Franco (Rádio Renascença), Helena Garrido e Paulo Pinho (Nova SBE).