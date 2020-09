Pandemia não travou intercâmbio de estudantes no Politécnico de Setúbal

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) recebeu esta quarta-feira, 24 de setembro, 29 novos estudantes estrangeiros, que vêm frequentar o 1.º semestre de 2020/2021 ao abrigo dos programas Erasmus+ e Santander/Cooperação Bilateral com o Brasil.

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, o IPS optou por não pôr fim aos seus projetos na área da internacionalização, nomeadamente a mobilidade de estudantes. No entanto, os alunos agora recebidos representam uma redução significativa face aos cerca de 140 jovens acolhidos em período homólogo do ano passado, o que decorre de uma contenção das deslocações internacionais, bem como das opções preventivas tomadas por algumas das escolas superiores do IPS, fez saber o instituto em comunicado.

No caso da Escola Superior de Saúde, dada a especificidade do ensino clínico, foi decidido suspender este ano o acolhimento de estudantes de intercâmbio, enquanto na Escola Superior de Ciências Empresariais, o Módulo Internacional será ministrado exclusivamente online. Oito dos novos estudantes estrangeiros enquadram-se nesta modalidade, acompanhando as aulas a partir dos seus países de origem.

As sessões de boas-vindas e o subsequente programa de acolhimento são parcialmente presenciais e à distância, privilegiando atividades ao ar livre e respeitando o distanciamento social e as regras impostas pela atual situação de contingência. Na agenda dos alunos estrangeiros do IPS estão, até dia 3 de outubro, caminhadas e visitas aos locais mais emblemáticos locais de Setúbal, como o Parque Natural da Arrábida e o centro histórico da cidade, e até um passeio de caiaque.

O programa de acolhimento é dinamizado pelo Centro para a Internacionalização e Mobilidade (CIMOB-IPS), com o apoio da Associação Académica (AAIPS).