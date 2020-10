UBI incentiva doutoramentos abrindo 21 bolsas Santander

Já está em curso o prazo de candidatura às Bolsas de Incentivo ao Doutoramento UBI-Santander, que abrangem as cinco faculdades da Universidade da Beira Interior (UBI). As candidaturas são feitas online e os interessados têm até 25 de outubro para as apresentar.

Este incentivo, de acordo com a UBI, pretende atrair tanto estudantes nacionais, como estrangeiros, a realizarem os seus doutoramentos na universidade sedeada na Covilhã. Para isso, conta com a parceria do Santander Universidades, que garante o financiamento pelo banco das 21 bolsas disponibilizadas.

Para submeter a candidatura, basta aceder à página dedicada da plataforma de bolsas do Santander, preencher o respetivo formulário e anexar os documentos solicitados.

De acordo com o regulamento, os interessados terão de já estar matriculados na UBI e em regime de tempo integral. Além disso, deverão também já ter um plano de trabalhos de investigação que venha a ser conduzido por um orientador científico que seja docente ou investigador doutorado com vínculo à UBI.

A apreciação das candidaturas é feita por um júri constituído pelo presidente do Instituto Coordenador da Investigação e cinco professores. Os resultados serão divulgados até 30 dias após o final do prazo, o que significa que as Bolsas de Incentivo ao Doutoramento poderão ser um dos presentes de Natal para 21 alunos da UBI.