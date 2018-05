Trabalho temporário pode ser uma oportunidade para dar o salto na carreira?

Hoje em dia enfrentamos uma realidade bastante subjetiva sobre estabilidade profissional, apenas vinga quem apresenta resultados e se torna imprescindível à continuidade do negócio, tornando-se menos relevante aspetos que eram valorizados pela anterior geração ativa, agora na merecida fase da reforma. Refiro-me à ideia de ‘um emprego para a vida’, à sugestão da ‘necessidade de um vínculo profissional a uma empresa’, ao que conhecíamos como ‘horário fixo de trabalho’. Há novos conceitos e diferentes formas de estar que mudaram as regras do jogo também no mercado do trabalho.

Existem vários motivos para procurar um novo desafio profissional e todos eles resultam numa melhoria específica, as mais comuns são a progressão de carreira ou um aumento salarial. Nem sempre é possível satisfazer todas as vontades num processo de recrutamento, a não ser que… esteja disponível a integrar num processo de Interim Management que passo a explicar.

O Trabalho Temporário Especializado caracteriza-se pelo colmatar de uma necessidade em específico, em perfis maioritariamente de gestão intermédia e de topo, onde o cariz técnico é indispensável, bem como a capacidade de dar uma resposta rápida e eficiente às necessidades de determinada empresa. Esperam-se candidatos altamente autónomos nas suas funções e com pensamento estratégico desenvolvido.

Este conceito muitas vezes representa a oportunidade de boost e alavancagem que uma carreira profissional precisa, seja em termos de empresa, da função ou do salário. Um projeto deste cariz, sempre delimitado no tempo por diversos motivos, abre portas a candidatos potenciais e não apenas ideais. É aqui o momento de agarrar aquela promoção que tanto ambiciona, mas que na realidade viva na ânsia de saber se algum dia acontecerá…

Já é possível as empresas encontrarem no mercado de trabalho candidatos à procura deste tipo de projetos em específico, onde através da sua flexibilidade e disponibilidade alcançam um maior reconhecimento profissional, ainda que possa ser momentâneo. Neste tipo de oportunidades o reconhecimento é o fator chave e diferenciador, o que resulta muitas vezes em casamentos perfeitos entre candidatos e empresas.

Ao aceitar uma oportunidade com esta capacidade de lançamento, automaticamente os desafios futuros irão ao encontro da experiência anterior do candidato. Existem casos de sucesso, onde após o período definido, há a possibilidade de integração do colaborador. Embora não seja sempre assim para a empresa, por vezes pode também não ser o desejo do colaborador, que em determinado momento o que procurou foi precisamente alcançar o reconhecimento expectável, dar a conhecer o seu trabalho e alargar a sua rede de contactos.

O mindset para o futuro deverá ser este, ou seja, esperar sempre mais e melhor de cada desafio e, porque não, através deste tipo de oportunidades, onde o percurso profissional é valorizado e também o potencial e a vontade de fazer acontecer de cada profissional.

Associate Manager da Michael Page