Alunos de Finanças do ISEG entre os melhores da Europa

Pelo terceiro ano consecutivo, o ISEG chegou à finalíssima e desta vez conseguiu mesmo ficar no top 4 da final regional europeia do CFA Challenge, o maior concurso mundial para estudantes de Finanças, que este ano se realizou por videoconferência devido ao Covid-19. Os alunos do Masters in Finance da Lisbon School of Economics & Management ficam assim, também entre os 20 melhores no Top Mundial do CFA Challenge.

“O ISEG foi, mais uma vez, a faculdade vencedora da competição entre os mestrados de Finanças em Portugal, qualificando-se para representar o país na final regional desta importante competição mundial”, reagiu a presidente da instituição, Clara Raposo.

A equipa do ISEG, única faculdade portuguesa a chegar ao top nas finais regionais, o que sucedeu também em 2018 e 2019, representou Portugal na final europeia depois de vencer a competição nacional nos últimos quatro anos. Nesta edição, apenas 20 business schools em todo o mundo chegam ao grande palco das finais regionais, numa competição em que participam cerca de 1200 escolas e mais de 5 mil estudantes de finanças do mundo inteiro.

“Com a orientação do professor Victor Barros, os nossos estudantes deixaram-nos orgulhosos pela demonstração que fizeram da qualidade da nossa formação muito completa, quer nos aspetos técnicos quer na capacidade de previsão quer ainda no trabalho em equipa e capacidade de superação pessoal”, afirmou ainda Clara Raposo. “São estas iniciativas imparciais e independentes que comprovam como os alunos do ISEG se destacam e se diferenciam pela sua excelência em termos de conhecimento prático e de soft skills”.

A equipa do ISEG deste ano foi composta pelos alunos Arthur Pinheiro, Margarida Alpalhão, Patrícia Ferreira, César Teixeira e Jorge Faria. O CFA Research Challenge é uma competição global que se realiza todos os anos promovida pelo reputado instituto americano Chartered Financial Analysts Institute, e que oferece aos estudantes universitários de Finanças orientação prática, formação intensiva em análise financeira e a possibilidade de contactar com os maiores profissionais do setor.