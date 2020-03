Sete dicas para separar a vida pessoal da profissional em trabalho remoto

Com muitos europeus em regime de trabalho remoto, há quem sinta dificuldade em separar a vida pessoal da profissional, tendo em conta que, em tempos de pandemia, muitas vezes o local de trabalho é o mesmo. O grupo de recrutamento Hays partilha alguns conselhos para conseguir separar estes dois mundos.

“Muitos dos profissionais quando iniciam os seus primeiros trabalhos remotos ou home offices, não sabem distanciar-se da vida pessoal. Isto pode resultar na falta de foco, produtividade e trabalhar durante mais horas do que o necessário”, indica Matilde Moreira, manager da Hays Portugal.

Criar um espaço exclusivo para trabalhar

A Hays recomenda a preparação de um sítio exclusivo para trabalhar, já que pode ajudar o profissional a motivar-se para um dia de trabalho remoto. Não é aconselhável trabalhar na cama ou no sofá. De preferência, é importante escolher um sítio onde tenha luz natural, que esteja constantemente organizado.

Criar rotinas e pausas

A empresa de recrutamento aconselha a criação de uma rotina de manhã que não esteja ligada com o trabalho como, preparar um café ou arranjar-se como se fosse para o trabalho. Mais tarde, é importante delinear quando fará as pausas e a hora de almoço. Mesmo que ache que não precisa de pausas, tire pelo menos 10 minutos para descansar de tempo em tempo. Tente também trabalhar apenas as 8 horas diárias.

Comunique com frequência com a equipa

É importante continuar a partilhar o trabalho, seja através de videochamadas, chats ou calls. A comunicação é essencial e é importante garantir que todos possam manter-se facilmente em contacto, bem como obter rapidamente as informações de que precisam e quando precisam. Para além disso, permite estabelecer uma visão coletiva da empresa e trabalhar para os mesmos objetivos.

Crie objetivos diários

Escrever todos os dias as tarefas que gostaria de realizar a curto prazo ajuda a organizar a agenda e a gerir o tempo que tem para trabalhar, aconselha a empresa de recrutamento.

Desligue as notificações

Enquanto se está em trabalhar é importante desligar as notificações das redes sociais ou qualquer outra coisa que possa distrai-lo do trabalho. Manter-se focado irá ajudar a cumprir os objetivos diários e as horas de trabalho diárias.

Faça refeições saudáveis e exercício físico

Como os profissionais acabam por ficar sentados em casa e no conforto durante todo o dia, é importante que a alimentação seja mais saudável e que complementem com exercício físico. É essencial beber mais água, comer mais legumes e frutas, além de evitar snacks com demasiado açúcar ou sal. Quanto ao exercício físico, pode aproveitar antes ou depois do trabalho para fazer algum tipo de treino. Hoje em dia, existem inúmeras plataformas digitais que permitem que se faça exercício em casa e que seja um treino produtivo.

Aproveite o tempo social e em família

Quando for para desligar o computador do trabalho, é importante desligar também a cabeça do trabalho e dedicar-se a 100% à família ou aos amigos. Passar tempo de qualidade com as pessoas que o rodeiam e de formas mais criativas: cozinhar em conjunto, fazer um puzzle, ver um filme ou jogar ajuda a tirar a cabeça do trabalho.