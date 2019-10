Um negócio que “recompensa muito” e com investimento “quase zero”

Daniel Henriques vende milhões de euros em imobiliário por ano. Trabalha, juntamente com o sócio, Diogo Lampreia, sob a marca Remax, tendo sido o melhor vendedor da rede no mundo (excluindo os EUA e Canadá) no ano passado.

O empreendedor trabalhou durante 16 anos numa empresa familiar de metalomecânica, em Aveiro, até decidir dar um novo rumo à sua vida, no final de 2015, em Lisboa. “Fiz uma análise para perceber qual era o negócio que encaixava no meu perfil e era ter um negócio próprio, mas com pouco investimento, esse era o foco, e o imobiliário encaixa na perfeição, porque consegue-se criar uma microempresa com um investimento quase zero”.

